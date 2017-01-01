Военные РФ следят за кораблями НАТО в Черном море

В учениях Sea Breeze 2019 принимают участие эсминец ВМС США Carney, эсминец ВМС Великобритании Duncan и фрегат ВМС Канады Toronto.

В России заявляют, что Черноморский флот контролирует действия кораблей НАТО, которые зашли в акваторию Черного моря для участия в учениях Sea Breeze 2019. Об этом сообщил в среду, 3 июня, Национальный центр управления обороной РФ.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца ВМС Великобритании Duncan и фрегата ВМС Канады Toronto, зашедших 2 июля 2019 года в акваторию Черного моря", - говорится в сообщении.

Контроль за кораблями НАТО осуществляют малый противолодочный корабль Касимов и сторожевой корабль Пытливый.

В ведомстве рассказали, что "в назначенных районах организовано дежурство самолетов морской авиации, береговых ракетных комплексов Бал, Бастион". Также проводится радиоэлектронное сопровождение.

Как сообщалось, военно-морские учения Sea Breeze-2019 проходят с 1 по 12 июля. В этом году в учениях принимают участие более 3 тысяч военнослужащих из 19 стран. Военные отработают выполнение задач по стандартам НАТО - на земле, на воде, под водой и в воздухе. Учения пройдут в Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet