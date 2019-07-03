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Шойгу рассказал о выжившем при пожаре на глубоководном аппарате

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Подводники эвакуировали гражданского, задраив за ним люк, после чего продолжили тушение пожара, рассказал Шойгу.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал некоторые подробности гибели 14 моряков-подводников глубоководного аппарата ВМФ РФ, сообщает ТАСС в среду, 3 июля.

По его словам, первым из горящего отсека глубоководного аппарата подводники эвакуировали гражданского, задраив за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара. 

"В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля", - заявил министр на совещании по расследованию причин пожара на борту аппарата в Баренцевом море.

Он добавил, что "ценой своих жизней выполнили трудную задачу - ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат". При этом он не уточнил, скольким морякам удалось выжить.

Шойгу добавил, что все погибшие на глубоководном аппарате офицеры будут представлены к госнаградам.

Накануне стало известно, что в результате пожара на российской подлодке погибли 14 военных. Позже выяснилось, что возгорание произошло не на самой субмарине, а на атомной глубоководной станции.

Также СМИ сообщили, что на борту аппарата было 25 человек, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

 

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Теги: Россия, моряки, ЧП, пожар, подлодки, Подводная лодка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Зорян_и_Шкиряк    03.07.2019, 13:59
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Повторение сюжета фильма "72 метра". Этот потрясающий фильм разумеется запрещён в Укроидиотии и я рекомендую его посмотреть.
Goga19041984    03.07.2019, 13:51
Оценка:  0
Goga19041984
Россия наш брат и друг, вспомни украинец что ты славянин, великий народ Руси будем вместе против европейских педиков и америкоских ублюдков.
МаюРацию    03.07.2019, 13:44
Оценка:  0
МаюРацию
Вот каким героям кричат Слава, а не схроновским упырям!
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