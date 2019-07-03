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Шойгу рассказал о выжившем при пожаре на глубоководном аппарате

Комментариев: 23
Подводники эвакуировали гражданского, задраив за ним люк, после чего продолжили тушение пожара, рассказал Шойгу.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал некоторые подробности гибели 14 моряков-подводников глубоководного аппарата ВМФ РФ, сообщает ТАСС в среду, 3 июля.

По его словам, первым из горящего отсека глубоководного аппарата подводники эвакуировали гражданского, задраив за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара. 

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"В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля", - заявил министр на совещании по расследованию причин пожара на борту аппарата в Баренцевом море.

Он добавил, что "ценой своих жизней выполнили трудную задачу - ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат". При этом он не уточнил, скольким морякам удалось выжить.

Шойгу добавил, что все погибшие на глубоководном аппарате офицеры будут представлены к госнаградам.

Накануне стало известно, что в результате пожара на российской подлодке погибли 14 военных. Позже выяснилось, что возгорание произошло не на самой субмарине, а на атомной глубоководной станции.

Также СМИ сообщили, что на борту аппарата было 25 человек, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

 

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Теги: Россия, моряки, ЧП, пожар, подлодки, Подводная лодка
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Комментариев (23)
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Брюква_и_Клюква    03.07.2019, 16:59
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Оказывается, рассеанские ихтиандры ласково называли этот аппарат "Лошариком! Вот уж, воистину: как вы лодку назовете, так она и поплывет!
SergioV    03.07.2019, 16:52
Оценка:  +4
SergioV
и хрен с ними... потенциальных ихтамнетов не жалко.
Woodbrother    03.07.2019, 16:41
Оценка:  +5
Woodbrother
Удивительно, почему не сработала система пожаротушения, почему у подводников не было автономных дыхательных аппаратов, почему моментально не начали аварийное всплытие, почему вообще мог гореть подобный аппарат.
Woodbrother    03.07.2019, 16:41
Оценка:  +5
Woodbrother
Неужели у него внутрення обшивка, как и у суперпуперджета, сделана из разного гуано ?
Lyonya-Space    03.07.2019, 16:44
Оценка:  +5
Lyonya-Space
Какая нах противопожарная система?...
Там в инструкции написано: при возникновении пожара, черпать воду вёдрами за бортом!
Woodbrother    03.07.2019, 16:47
Оценка:  +2
Woodbrother
Класс
SergioV    03.07.2019, 16:51
Оценка:  +3
SergioV
пАдстАлом!!!!!
Зорян_и_Шкиряк    03.07.2019, 13:59
Оценка:  -16
Зорян_и_Шкиряк
Повторение сюжета фильма "72 метра". Этот потрясающий фильм разумеется запрещён в Укроидиотии и я рекомендую его посмотреть.
Kostos    03.07.2019, 14:02
Оценка:  +9
Kostos
Вкакий, а "28 панхвиловцев", 2016, ты не рекомендуешь посмотреть?
Зорян_и_Шкиряк    03.07.2019, 14:05
Оценка:  -16
Зорян_и_Шкиряк
Не знаю, не видел. Это все Ваши вопросы, болезный? ))
Kostos    03.07.2019, 14:07
Оценка:  +9
Kostos
Стыдно, сцударь, такое произведение искусства не знать, тем более на риальных событиях
Kostos    03.07.2019, 14:23
Оценка:  +10
Kostos
Укакий, может ты не понял тонкого тролинга, так я поясню: в 2016 снимать хвильму, в основе которого фейк (подтвержденный аж комуняками!) могли только на росее. А ты рекомендуешь фильму из той же ура-патриотичной оперы. Сам смотри такое
Хитрый-Лис    03.07.2019, 14:08
Оценка:  +11
Хитрый-Лис
На проблемі ватостана не интересуют..............
WTF2wtf    03.07.2019, 16:21
Оценка:  +4
WTF2wtf
Нахyй пшло, путинское бюджетницо
Woodbrother    03.07.2019, 16:45
Оценка:  +3
Woodbrother
Зорян_и_Шкиряк 72-метра фильм фуфельный и унылый. В Украине его неоднократно показывали по ТВ. Никакого фурора он не произвел. На тех глубинах, на которых навернуласб совковая техника никто бы с лодки всплыть не смог. Там давление нечеловеческое. В Лошарике по этой причине нет торпедных аппаратов.
Goga19041984    03.07.2019, 13:51
Оценка:  -13
Goga19041984
Россия наш брат и друг, вспомни украинец что ты славянин, великий народ Руси будем вместе против европейских педиков и америкоских ублюдков.
Kostos    03.07.2019, 14:00
Оценка:  +12
Kostos
Ой, бот, не писти Моторола нам не брат никак. Так шта ПНХ
Зорян_и_Шкиряк    03.07.2019, 14:06
Оценка:  -13
Зорян_и_Шкиряк
А почему Вы пишете, как албанский мудак, коверкая слова?
Kostos    03.07.2019, 14:10
Оценка:  +11
Kostos
Сцударь, у тя и коллег по цеху учуся С волками жить - по волчьи выть Знашь такое?
бяка-zluka    03.07.2019, 15:49
Оценка:  +8
бяка-zluka
В РФ педиков выше крыши.Даже сын ы депутатов госдумы и министров женятся один на другом.Забыл, президент какой страны любит целовать мальчиков в пупок?
WTF2wtf    03.07.2019, 16:20
Оценка:  +5
WTF2wtf
Бот, забудь ... все это в прошлом!
Путин сделал россию оккупантом ... и этим все сказано (((((
МаюРацию    03.07.2019, 13:44
Оценка:  -12
МаюРацию
Вот каким героям кричат Слава, а не схроновским упырям!
Хитрый-Лис    03.07.2019, 14:13
Оценка:  +10
Хитрый-Лис
- Господи, неужели на такой сложной лодке нет простого туалета, то есть, гальюна?
х/ф «Особенности национальной рыбалки»
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