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Дело МН17: Путин заявил, что РФ не признает результаты расследования

Комментариев: 7
Президент РФ объяснил это тем, что россияне не принимали участие в расследовании.
Путин не признает результатов расследования крушения МН17
Путин не признает результатов расследования крушения МН17
EPA/UPG

Президент России Владимир Путин во время саммита G20 в Осаке заявил премьер-министру Нидерландов Марку Рютте, что РФ не признает результатов расследования авиакатастрофы МН17, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает Сегодня.

Я могу подтвердить эту беседу: это было очень краткое общение на ногах, в кулуарах. Помимо премьер-министра Нидерландов, Путин имел такие беседы практически со всеми участниками этого саммита, - отметил Песков.

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Представитель Путина также не стал скрывать, что многие на саммите спрашивали Путина об итогах расследования МН17 и его отношению к выводам следствия. Между тем, Путин всем ответил, что Россия официально не признает результаты расследования, поскольку российских экспертов к расследованию не подпустили.

Действительно, был затронут вопрос позиции президента, позиции российской стороны. Она предельно понятна, она последовательна, и, конечно, она зиждется на том, вряд ли можно воспринимать расследование, которое осуществляется без участия Российской Федерации. Вот такие тезисы постоянно на различных уровнях доводятся до наших визави в Нидерландах и других странах, - акцентировал Песков.

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Напомним, премьер Нидерландов признался в тайном разговоре с Путиным. Лидеры обсуждали катастрофу МН17, но подробности голландец разглашать отказался.

 

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Теги: РФ, МН17, Путин, Песков, Рютте
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Комментариев (9)
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бяка-zluka    03.07.2019, 15:36
Оценка:  0
бяка-zluka
РФ зеленых человечков не признавала.Журналистам говорили- вы все врете, этого не может быть и далее по тексту.ввп, лавров , шойгу и прочие врали с самого начала или как?
Boxerogos    03.07.2019, 14:48
Оценка:  -1
Boxerogos
Этот самолёт сбили наши доблестные"герои"из ЗРК"Бук".При полной поддержке ЦРУ и АНБ.А подставили в этом сепаров и Россию.
Via_dolorosa    03.07.2019, 15:07
Оценка:  -3
Via_dolorosa
И тебя вылечат от приступов путенизма и выгораживания военных преступников.
iseamaster    03.07.2019, 15:07
Оценка:  +1
iseamaster
Этот лайнер не должен был оказаться на том эшелоне и в том районе. У него был другой маршрут. Кто его туда завел? Почему прячут диспетчеров? К то дал указания изменить маршрут и снизится с 10 тыс метров до 4 тыс? Одному мне интересно?
sashok32    03.07.2019, 15:26
Оценка:  +2
sashok32
"Диспетчер Карлос всё знает")
бяка-zluka    03.07.2019, 15:37
Оценка:  0
бяка-zluka
Чел развел РФ на 50 шт зелени.
iseamaster    03.07.2019, 14:38
Оценка:  0
iseamaster
Большинство человечества не признает это расследование. Только пиндосы и их шестерки...
Хитрый-Лис    03.07.2019, 14:47
Оценка:  -3
Хитрый-Лис
Человечество это "ПАЦАКИ" на временно заселённой территории КУБАНИ и Дальнего Востока?
iseamaster    03.07.2019, 15:00
Оценка:  +1
iseamaster
Малайзия, Китай, Индия, страны Южной и Центральной Америки, Филлипины, Иран, Сирия, Ирак......и.т.д.
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