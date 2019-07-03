Дело МН17: Путин заявил, что РФ не признает результаты расследования

Президент РФ объяснил это тем, что россияне не принимали участие в расследовании.

Президент России Владимир Путин во время саммита G20 в Осаке заявил премьер-министру Нидерландов Марку Рютте, что РФ не признает результатов расследования авиакатастрофы МН17, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает Сегодня.

Я могу подтвердить эту беседу: это было очень краткое общение на ногах, в кулуарах. Помимо премьер-министра Нидерландов, Путин имел такие беседы практически со всеми участниками этого саммита, - отметил Песков.

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Представитель Путина также не стал скрывать, что многие на саммите спрашивали Путина об итогах расследования МН17 и его отношению к выводам следствия. Между тем, Путин всем ответил, что Россия официально не признает результаты расследования, поскольку российских экспертов к расследованию не подпустили.

Действительно, был затронут вопрос позиции президента, позиции российской стороны. Она предельно понятна, она последовательна, и, конечно, она зиждется на том, вряд ли можно воспринимать расследование, которое осуществляется без участия Российской Федерации. Вот такие тезисы постоянно на различных уровнях доводятся до наших визави в Нидерландах и других странах, - акцентировал Песков.

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Напомним, премьер Нидерландов признался в тайном разговоре с Путиным. Лидеры обсуждали катастрофу МН17, но подробности голландец разглашать отказался.