Европарламент с двух раундов выбрал нового главу

Итальянский депутат Давид-Мария Сассоли получил 345 голосов евродепутатов при минимально необходимых 334.

Читай также: Названы четыре претендента на пост главы Европарламента

Новым председателем Европарламента избран итальянский депутат Давид-Мария Сассоли, пишет УНН со ссылкой на трансляцию заседания.

Во втором раунде голосования Сассоли, представляющий группу “Прогрессивный альянс социалистов и демократов“, поддержали 345 евродепутатов при минимально необходимых 334. В первом раунде для победы ему не хватило 7 голосов.

Читай также: Саммит ЕС согласовал назначения на ключевые посты

Для избрания на должность кандидат должен был набрать 50%+1 голос. Голосование проходило бюллетенями за тайной процедурой. Второе место занял чех Ян Заградил от фракции “Европейские консерваторы и реформисты“ — 160 голосов.

Представительница ФРГ Ска Келлер от фракции “Зеленые — Европейский свободный альянс“ набрала 119 голосов, испанку Серую Рего от левой политической группы “Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера“ поддержали 43 евродепутата.

Читай также: На пост главы ЕП претендует уроженец Украины

Общее число зарегистрированных бюллетеней составляло 667. Напоминаем, Европарламент не смог избрать президента в первом туре.

Напомним, ранее студентка из Дании стала самым молодым депутатом в истории Европарламента.