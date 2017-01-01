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Американский штурмовик случайно сбросил на Флориду учебные бомбы

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Военные предупредили, что боеприпасы имеют небольшой пиротехнический снаряд, который при ударе выпускает облако дыма.
A-10 Thunderbolt II сбросил три учебные бомбы
A-10 Thunderbolt II сбросил три учебные бомбы
twitter.com/TheAviationist

Штурмовой самолет A-10 Thunderbolt II ВВС США выпустил три учебных боеприпаса в небе над Флоридой после того, как столкнулся с птицей, говорится на сайте военных.

В заявлении военных сказано, что самолет выпустил учебные снаряды BDU-33, каждый из которых весит чуть больше 11 килограммов. Боеприпас имеет небольшой пиротехнический снаряд, при ударе он выпускает облако дыма.

Учебные снаряды выпустили в двух километрах от шоссе 129. Где они упали, не уточняется. О пострадавших и разрушениях также не известно. Военные призвали всех, кто найдет снаряды, не приближаться к ним.

С 1995 года американские военные самолеты 105 тысяч раз сталкивались с птицами. Общий ущерб от столкновений оценивают в более чем 800 миллионов долларов.

 

 

Ранее военные США случайно сбросили броневик с самолета. Бронемашина упала в сельской местности.

Напомним, в прошлом году во Франции самолет случайно сбросил "бомбу" на завод. Учебная бомба ранила двоих людей и вызвала панику. 

 

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Теги: США, самолет, бомба, Флорида, фото
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Источник: korrespondent.net

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