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Президент Ирана объяснил сокращение обязательств по ядерной сделке

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Иран вернется к полному выполнению обязательств, от которых он временно отказался, как только стороны сделки сделают то же самое, уверяет Хасан Роухани.
Хасан Роухани рассказал, как его страна стремится сохранить СВПД
Хасан Роухани рассказал, как его страна стремится сохранить СВПД

Сокращение обязательств Ирана в рамках ядерной сделки связано со стремлением сохранить ее. Об этом заявил президент страны Хасан Роухани, сообщает РИА Новости в среду, 3 июля.

"Сокращение Ираном обязательств не направлено против Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), а призвано сохранить СВПД, поскольку мы убеждены, что без этих шагов СВПД исчезнет", – заверил Роухани.

При этом он подтвердил, что Иран вернется к полному выполнению обязательств, от которых он временно отказался, как только стороны сделки сделают то же самое. Это касается, по его словам, в том числе ранее преодоленного порога по запасам низкообогащенного урана в стране.

Несколькими днями ранее Иран перевел в практическую плоскость первую часть своего обещания не соблюдать предусмотренный ядерной сделкой потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. МАГАТЭ подтвердило, что Иран превысил указанную цифру.

Роухани также подчеркнул, что Тегеран предпринимает меры в отношении ядерной сделки, не поддаваясь эмоциям, а исключительно по рациональным и разумным соображениям, отметив, что Иран ничего не предпринимал после выхода США из ядерной сделки в течение года, что, по его словам, является "стратегическим терпением".

Президент Ирана напомнил, что Тегеран намерен с 7 июля отказаться от выполнения обязательств по ядерной сделке, связанных с уровнем обогащения урана в 3,67%, и превысить его до уровня, необходимого стране, а также предпринять шаги по реактору в Араке.

При этом в Тегеране подчеркивали, что СВПД дает Ирану право полностью или частично прекратить выполнение своих обязательств в случае, если он сочтет, что любой другой член ядерной сделки не соблюдает свои обязательства.

Напомним, в середине мая Иран официально прекратил соблюдать некоторые обязательства ядерной сделки – через год после того, как США в одностороннем порядке вышли из договора и восстановили санкции против Тегерана. Представитель иранского атомного агентства сообщил, что Тегеран впредь не будет соблюдать ограничений в производстве низкообогащенного урана и тяжелой воды.

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Теги: Иран, Ядерная программа Ирана, Тегеран, ядерна програма, Рухани, Хассана Роухани
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Источник: korrespondent.net

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