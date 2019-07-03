Россия официально прекратила участие в Договоре о ликвидации ракет
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Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщается на официальном интернет-портале системы правовой информации РФ, передает УНН.
“Приостановить действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанного в городе Вашингтон 8 декабря 1987 года“, - говорится в законе.
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В документе уточняется, что решение о возобновлении Россией действия договора будет приниматься главой государства. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Так, на прошлой неделе Совет Федерации на заседании одобрил закон о приостановке участия России в Договоре РСМД.
2 февраля Вашингтон официально сообщил Москве о приостановлении участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и начале процедуры выхода из него.
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Также в этот день США передали официальную ноту о прекращении участия в ДРСМД всем участникам сделки. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о прекращении участия РФ в ДРСМД.
Напомним, ранее сообщалось, что НАТО 5 июля поднимет перед РФ вопрос об освобождении украинских моряков.