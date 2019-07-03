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Россия официально прекратила участие в Договоре о ликвидации ракет

Комментариев: 4
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД.
Путин подписал закон о выходе РФ из ДРСМД
Путин подписал закон о выходе РФ из ДРСМД
EPA/UPG

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Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщается на официальном интернет-портале системы правовой информации РФ, передает УНН.

“Приостановить действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанного в городе Вашингтон 8 декабря 1987 года“, - говорится в законе.

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В документе уточняется, что решение о возобновлении Россией действия договора будет приниматься главой государства. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Так, на прошлой неделе Совет Федерации на заседании одобрил закон о приостановке участия России в Договоре РСМД.

2 февраля Вашингтон официально сообщил Москве о приостановлении участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и начале процедуры выхода из него. 

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Также в этот день США передали официальную ноту о прекращении участия в ДРСМД всем участникам сделки. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о прекращении участия РФ в ДРСМД. 

Напомним, ранее сообщалось, что НАТО 5 июля поднимет перед РФ вопрос об освобождении украинских моряков.

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Теги: РФ, ДРМСД, Договор, ракеты, США, Путин
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Комментариев (4)
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П    03.07.2019, 16:48
Оценка:  -2
П
Европа может и далее заигрывать(ПАСЕ, Северный поток, снятие санкций и т.д.) с Россией. Ни чего хорошего из этого не будет, такое проходили в 1939г. А для США, в принципе, этот договор рояля не играет.
Goga19041984    03.07.2019, 16:08
Оценка:  0
Goga19041984
Путин великий человек
Джо-кер    03.07.2019, 16:20
Оценка:  -2
Джо-кер
Кусок говна он.
Lyonya-Space    03.07.2019, 16:40
Оценка:  -2
Lyonya-Space
Гога, так целуй его в срандель!
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