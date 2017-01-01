В Японии эвакуируют миллион человек из-за дождей

На острове Кюсю выпала месячная норма осадков, а метеорологи утверждают, что еще больше осадков выпадет до четверга.

Власти Японии из-за сильных дождей объявили эвакуацию более миллиона человек с острова Кюсю. Об этом сообщает информагентство Reuters в среду, 3 июля.

Некоторые районы южного острова Кюсю пострадали от обильных осадков - там выпало до 1000 мм осадков, примерно столько же выпадает за весь июль. Синоптики прогнозируют еще на 300 мм больше осадков к вечеру четверга.

Эвакуация объявлена для более миллиона жителей префектур Кагосима и Миядзаки, но доподлинно неизвестно, сколько людей эвакуировались на самом деле.

Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что жители должны "принять меры для защиты своей жизни, включая раннюю эвакуацию". Так же он приказал военным подготовиться к спасательным операциям.

Напомним, что ранее в Японии зафиксировали температурный рекорд.

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