Сын эмира ОАЭ найден мертвым в Лондоне

В ОАЭ объявили трехдневный национальный траур в связи со смертью сына правителя эмирата Шарджа. Причина смерти мужчины пока неизвестна.

В Лондоне найден мертвым сын эмира Халида бен Султана Аль Касими. В связи с этим в ОАЭ объявили трехдневный траур. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 3 июля.

Как заявили в управлении делами эмира Шарджи, шейх Халид Аль Касими скончался 1 июля. Причины его смерти не сообщаются.

Скончавшемуся Халиду Аль Касими было 39 лет, он был третьим сыном правителя Шарджи шейха Султана бен Мухаммеда Аль Касими, который вступил на престол в 1972 году.

Халид Аль Касими проживал в Великобритании, где создал бренд городской одежды Qasimi. В информации о нем на официальном сайте Qasimi не упомянуто о его связи с правящей семьей Шарджи.

Стоит отметить, что в 1999 году также в Великобритании в возрасте 24 лет скончался старший сын правителя Шарджи шейх Мухаммед бен Султан Аль Касими. Впоследствии на слушании в суде причиной его смерти была названа передозировка наркотиками.

Напомним, что ранее умер актер из телешоу Сверхъестественное Билли Драго.

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