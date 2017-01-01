Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сын эмира ОАЭ найден мертвым в Лондоне

Комментариев: 0
В ОАЭ объявили трехдневный национальный траур в связи со смертью сына правителя эмирата Шарджа. Причина смерти мужчины пока неизвестна.
Сын эмира ОАЭ найден мертвы в Великобритании
Сын эмира ОАЭ найден мертвы в Великобритании
news.day.az

В Лондоне найден мертвым сын эмира Халида бен Султана Аль Касими. В связи с этим в ОАЭ объявили трехдневный траур. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 3 июля.

Как заявили в управлении делами эмира Шарджи, шейх Халид Аль Касими скончался 1 июля. Причины его смерти не сообщаются.

Скончавшемуся Халиду Аль Касими было 39 лет, он был третьим сыном правителя Шарджи шейха Султана бен Мухаммеда Аль Касими, который вступил на престол в 1972 году.

Халид Аль Касими проживал в Великобритании, где создал бренд городской одежды Qasimi. В информации о нем на официальном сайте Qasimi не упомянуто о его связи с правящей семьей Шарджи.

Стоит отметить, что в 1999 году также в Великобритании в возрасте 24 лет скончался старший сын правителя Шарджи шейх Мухаммед бен Султан Аль Касими. Впоследствии на слушании в суде причиной его смерти была названа передозировка наркотиками.

Напомним, что ранее умер актер из телешоу Сверхъестественное Билли Драго.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ОАЭ, умер, Арабские Эмираты, скончался, эмираты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь