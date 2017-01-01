Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В сирийской Ракке нашли массовое захоронение

Комментариев: 0
В районе Ракки, которая была цитаделью "Исламского государства", продолжают находить захоронения.
Руины Ракки
Руины Ракки
Рядом с сирийской деревней Фахиха на въезде в Ракку обнаружили массовое захоронение десятков человек, в том числе казненных боевиками "Исламского государства". Об этом сообщил директор департамента здравоохранения города Джамаль аль-Иса, пишет издание al-Watan.
 
 
"Массовое захоронение с десятками тел, в том числе жертвами казней, устроенных боевиками ИГ во время их контроля над городом, обнаружено рядом с деревней Фахиха на южном въезде в Ракку", - говорится в сообщении.
 
Отметим, зимой в районе деревни аль-Фухейха вблизи Ракки нашли захоронение с не менее 3,5 тысячами тел.
 
Напомним, Ракка была столицей ИГ с 2014 года. В октябре 2017 года город был освобожден Сирийскими демократическими силами при поддержке коалиции во главе с США. 
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Сирия, захоронение, Конфликт в Сирии, ИГИЛ, Исламское государство, новости Сирии
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь