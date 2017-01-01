В сирийской Ракке нашли массовое захоронение
В районе Ракки, которая была цитаделью "Исламского государства", продолжают находить захоронения.
Рядом с сирийской деревней Фахиха на въезде в Ракку обнаружили массовое захоронение десятков человек, в том числе казненных боевиками "Исламского государства". Об этом сообщил директор департамента здравоохранения города Джамаль аль-Иса, пишет издание al-Watan.
"Массовое захоронение с десятками тел, в том числе жертвами казней, устроенных боевиками ИГ во время их контроля над городом, обнаружено рядом с деревней Фахиха на южном въезде в Ракку", - говорится в сообщении.
Отметим, зимой в районе деревни аль-Фухейха вблизи Ракки нашли захоронение с не менее 3,5 тысячами тел.
Напомним, Ракка была столицей ИГ с 2014 года. В октябре 2017 года город был освобожден Сирийскими демократическими силами при поддержке коалиции во главе с США.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент