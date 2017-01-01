В сирийской Ракке нашли массовое захоронение

"Массовое захоронение с десятками тел, в том числе жертвами казней, устроенных боевиками ИГ во время их контроля над городом, обнаружено рядом с деревней Фахиха на южном въезде в Ракку", - говорится в сообщении.

Отметим, зимой в районе деревни аль-Фухейха вблизи Ракки нашли захоронение с не менее 3,5 тысячами тел.