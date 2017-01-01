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Совбез ООН проведет закрытую встречу по Ливии

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Заседание связано с воздушным налетом на центр содержания мигрантов в восточном пригороде Триполи – Таджуре.
Совбез ООН обсудит ситуацию в Ливии
Совбез ООН обсудит ситуацию в Ливии
Getty Images

Совет Безопасности ООН соберется на экстренную закрытую встречу по Ливии вечером в среду, 3 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя постпредства РФ при ООН Федора Стржижовского.

"Закрытые консультации пройдут в 15:00 по нью-йоркскому времени (22:00 по Киеву – ред.)", – сказал он.

Заседание Совбеза ООН связано с воздушным налетом на центр содержания мигрантов в восточном пригороде Триполи – Таджуре. Изначально сообщалось, что жертвами атаки стали 44 человека, более 130 получили ранения. Но по данным Al Jazeera, число жертв достигло 60 человек.

Утверждалось, что за авианалетом стоят силы Ливийской национальной армии (ЛНА), которая находится под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Он 4 апреля объявил о начале наступления на Триполи. По данным ВОЗ, с начала боевых действий более 650 человек погибли, ранения получили свыше 3,5 тысяч.

В Ливии царит двоевластие. На востоке страны действует парламент с временным кабинетом министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.

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Теги: ООН, Ливия, Триполи, авиаудар, совет безопасности оон, совбез
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Источник: korrespondent.net

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