В Италии при извержении вулкана Этна погиб турист

Вулкан Стромболи к северу от Сицилии выбросил столб дыма после серии взрывов и извержения.

В результате извержения вулкана на итальянском острове Стромболи погиб турист, а его товарищ получил ранения.

Об этом в среду, 3 июля, сообщило издание RaiNews

Читай также: Извержение вулкана в Тихом океане сняли из космоса Отмечается, что погибшим оказался 35-летний мужчина из сицилийского города Милаццо, который вместе с другом находился на прогулке в районе вершины вулкана. Отмечается, что погибшим оказался 35-летний мужчина из сицилийского города Милаццо, который вместе с другом находился на прогулке в районе вершины вулкана.

В настоящее время поисково-спасательные бригады пытаются спасти еще двух туристов, которые оказались в ловушке из-за стекающей лавы.

Вулкан на острове Стромболи к северу от Сицилии выбросил столб дыма после серии взрывов и извержения. По словам очевидцев, по склону горы стекают два потока лавы. Падающий с неба пепел привел к нескольким возгораниям на небольшом острове.

Как указывает издание, два взрыва, произошедшие днем в кратере вулкана, стали самыми сильными за всю историю наблюдений (система мониторинга вулканов заработала в Италии в 1985 году).