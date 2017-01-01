В Конгрессе США осудили возвращение России в ПАСЕ

Группа поддержки Украины представила проект двухпартийной резолюции, в которой осуждается решение ассамблеи о восстановлении права голоса РФ.

Группа поддержки Украины в Конгрессе США призвала поддержать внесенный Палатой представителей проект двухпартийной резолюции, которая осуждает возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook

"Сопредседатели Конгрессового украинского кокуса представили двухпартийную резолюцию, в которой осудили решение ПАСЕ о восстановлении права голоса делегации РФ", - отмечается в сообщении посольства. "Сопредседатели Конгрессового украинского кокуса представили двухпартийную резолюцию, в которой осудили решение ПАСЕ о восстановлении права голоса делегации РФ", - отмечается в сообщении посольства.

В частности, в тексте резолюции выражается обеспокоенность решением ПАСЕ, которое не предусматривает наказание за преступления России и поощряет президента Владимира Путина к новым.

"Россия была справедливо изгнана из СЕ за атаку против суверенитета Украины в Крыму. <...> Россия не должна быть вознаграждена за ее антидемократическое поведение, которое снова и снова повторяется. Призываем всех своих коллег в Палате представителей поддержать эту двухпартийную резолюцию", - заявили конгрессмены во время официального представления резолюции.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet