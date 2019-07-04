В Минске во время салюта погибла женщина

Наблюдавшая за фейерверком на берегу реки женщина была ранена и скончалась, несмотря на оказанную помощь.

Следственный комитет Беларуси проводит проверку по факту гибели женщины во время праздничного салюта в Минске 3 июня. Об этом сообщает Интерфакс-Украина

Отмечается, что несмотря на своевременно оказанную помощь, женщину 1955 года рождения, которая наблюдала за салютом на берегу реки Свислочь и была ранена, спасти не удалось.

В СК указали, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кроме того, по предварительным данным, еще нескольким пострадавшим оказывалась медицинская помощь, в связи с полученными повреждениями. Их точное число устанавливается.

По данным Минобороны Беларуси , в результате проведения салюта в Минске пострадали четыре человека, в том числе женщина, получившая травмы несовместимые с жизнью.

При этом в министерстве подчеркнули, что "заряды, применяемые в ходе салюта, использовались и ранее".

Напомним, в Беларуси 3 июля отмечали День независимости.

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