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В Минске во время салюта погибла женщина

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Наблюдавшая за фейерверком на берегу реки женщина была ранена и скончалась, несмотря на оказанную помощь.
 
Следственный комитет Беларуси проводит проверку по факту гибели женщины во время праздничного салюта в Минске 3 июня. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
 
Отмечается, что несмотря на своевременно оказанную помощь, женщину 1955 года рождения, которая наблюдала за салютом на берегу реки Свислочь и была ранена, спасти не удалось.
 
В СК указали, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
 
Кроме того, по предварительным данным, еще нескольким пострадавшим оказывалась медицинская помощь, в связи с полученными повреждениями. Их точное число устанавливается. 
 
По данным Минобороны Беларуси, в результате проведения салюта в Минске пострадали четыре человека, в том числе женщина, получившая травмы несовместимые с жизнью. 
 
При этом в министерстве подчеркнули, что "заряды, применяемые в ходе салюта, использовались и ранее".
 
Напомним, в Беларуси 3 июля отмечали День независимости.
 
 
 
Ранее сообщалось, что на Прикарпатье упал в реку автобус с туристами из Беларуси. В результате инцидента погибли три человека.
 
По данным полиции, водитель транспортного средства в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Теги: Беларусь, смерть, видео, салют, женщина, Минск
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    04.07.2019, 06:11
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Даже фейерверк уже не могут нормально организовать... А чему радовались-то?
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