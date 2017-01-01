В Литве объявили режим ЧП из-за засухи
Литва в среду, 3 июля, объявила чрезвычайное положение из-за сильной засухи. Об этом сообщило агентство AFP.
По словам министра охраны окружающей среды Литвы Кестутиса Мажейки, никто не сомневается в том, что причиной засухи является изменение климата.
Он также призвал соседнюю Беларусь наполнить реку Нерис водой из Вилейского водохранилища.
Июнь 2019 года в Литве стал самым жарким месяцем за все время метеорологических наблюдений. Столбики термометров 12 июня повысились до рекордных 35,7 градуса.
На западе Литвы и в соседней Латвии бушуют пожары.
Благодаря введению ЧП, Литва может оказывать фермерам финансовую поддержку, не опасаясь нарушить действующие в Евросоюзе правила.
Ранее сообщалось, что в Польше зарегистрировали масштабную засуху.
Напомним, Австралия впервые за 12 лет согласилась на импорт пшеницы из-за засухи в стране.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet