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Суд в США перекрыл Трампу доступ к деньгам на строительство стены

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Демократы выиграли у Трампа дело относительно денег Пентагона, которые президент США хотел потратить на строительство стены.
Трамп не сможет использовать деньги Пентагона на строительство стены с Мексикой
Трамп не сможет использовать деньги Пентагона на строительство стены с Мексикой
Getty Images

Апелляционный суд девятого округа США в Сан-Франциско в среду, 3 июля, постановил оставить в силе вынесенные ранее решения, которые препятствуют выделению средств из бюджета Пентагона на возведение стены на границе с Мексикой. Вердикт опубликован на сайте суда.

Он отклонил ходатайство администрации президента США Дональда Трампа, которая пыталась оспорить постановления федерального суда Северного округа штата Калифорния, вынесенные в мае и июне. В них говорилось о том, что администрация США не может направить средства из бюджета американского оборонного ведомства на возведение барьера на границе с Мексикой без согласия Конгресса США.

Таким образом, федеральный суд удовлетворил иски нескольких правозащитных организаций и властей ряда американских штатов, где губернаторами являются демократы.

В вердикте апелляционного суда также подчеркивается, что решения, касающиеся выделения данных средств, следует принимать законодателям в Конгрессе США.

Как известно, Трамп добивался выделения на указанные цели примерно $2,5 млрд из средств Пентагона.

Напомним, строительство стены было одним из основных предвыборных обещаний Трампа.
 
После бюджетного кризиса в начале 2019 года президент США был вынужден уступить Конгрессу, который не выделил запрошенные им средства на стену.
 
При этом он решил перераспределить на строительство средства, одобренные на использование в иных целях, и для этого ввел режим чрезвычайного положения на южной границе страны.

Ряд американских штатов оспорил решение президента. В июне суд заблокировал выделение средств на стену Трампа, однако президент пообещал оспорить это решение.

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Теги: США, деньги, граница, Мексика, стена, Трамп
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Источник: korrespondent.net

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