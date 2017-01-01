Импичмент Трампу поддерживает почти половина американцев

Уровень недоверия Трампу сейчас выше, чем его предшественникам, которым пришлось преждевременно покинуть Белый дом.

Почти половина американцев считает, что президент США Дональд Трамп должен быть отстранен от занимаемой должности. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду, 3 июля, данные исследования, проведенного социологической службой Gallup.

Аналитики отмечают, что 45% респондентов поддерживают предложение многих демократов в Конгрессе США объявить главе государства импичмент. При этом 53% опрошенных считают, что Трампа не нужно отстранять от этой должности.

В результатах опроса наблюдается резкое размежевание по партийному признаку. Так, 7% сторонников Республиканской партии и 81% сторонников Демократической партии полагают, что американскому лидеру следует объявить импичмент.

Как отмечает Gallup, несмотря на то, что большинство населения против этого, число сторонников импичмента Трампа выше, чем аналогичный показатель у 42-го президента страны Билла Клинтона на фоне адюльтера с Моникой Левински и у 37 президента Ричарда Никсона в связи с Уотергейтским скандалом. При этом исследователи сообщили, что к Трампу благосклонно относятся лишь 41% населения страны.

В опросе, который проводился с 19 по 30 июня, приняли участие 1018 совершеннолетних американцев.

Напомним, такой же высокий уровень недоверия Трампу был зафиксирован и в мае. Тогда импичмент также поддерживали 45% американцев.

Ранее сообщалось, что в Сенате призвали запустить процедуру импичмента Трампа за попытки якобы помешать проведению расследования спецпрокурора Мюллера.

Сам Трамп ранее заявлял, что американцы восстанут, если ему объявят импичмент.

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