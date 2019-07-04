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Сильное землетрясение произошло у берегов Канады

Комментариев: 1
Информация о возможных последствиях землетрясения пока не поступала, угрозу цунами не объявляли.
Возле Канады произошло землетрясение
Возле Канады произошло землетрясение
Getty Images

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло к северо-западу от острова Ванкувер в Канаде. Об этом в четверг, 4 июля, сообщает Reuters.

По данным Геологической службы США, эпицентр залегал на глубине около 10 км в 225 км от города Порт-Харди. Информация о возможных последствиях землетрясения пока не поступала, угрозу цунами не объявляли.

Напомним, президент Украины Зеленский находится в Канаде с рабочим визитом. Однако, он находится в Торонто, что более, чем в трех тысячах км от Ванкувера.

Напомним, накануне сильное землетрясение произошло у берегов Австралии. Эпицентр землетрясения находился в 1086 км к северо-западу от города Олбани на юге страны.

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Теги: Землетрясения, Канада, магнитуда
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Котофунтик    04.07.2019, 09:45
Оценка:  0
Котофунтик
Какая разрушительная энергетика)) То Меркель около Зели трясётся,то Канада)))
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