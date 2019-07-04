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Гибель моряков в РФ: названа основная причина ЧП

Комментариев: 2
Моряки-подводники погибли из-за пожара в аккумуляторном отсеке, сообщил Шойгу. Глубоководный аппарат восстановят.
Путин на встрече с Шойгу
Путин на встрече с Шойгу
kremlin.ru

Основной причиной ЧП на глубоководном аппарате в Баренцевом море, в результате которого погибли 14 подводников, стал пожар в аккумуляторном отсеке. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу, сообщается на сайте Кремля в четверг, 4 июля.

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“Установлена основная причина происшествия - это пожар в аккумуляторном отсеке“, - сообщил Шойгу, добавив, что далее пожар “получил некое распространение“.

Также Шойгу доложил Путину о том, что поврежденный пожаром глубоководный аппарат ВМФ подлежит восстановлению. “Первая оценка - ремонт возможен. В нашем случае не просто возможен, а обязателен“, - сказал Шойгу, уточнив, что сейчас оцениваются сроки, в которые можно будет выполнить эти работы.

По словам министра, ядерная энергетическая установка на пострадавшем от пожара подводном аппарате полностью изолирована и безлюдна.

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“Плюс к этому действиями экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии“, - сказал глава Минобороны.

Он подчеркнул, что это позволяет надеяться на “достаточно короткие сроки по восстановлению аппарата“.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП выжили четыре человека.

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Теги: Россия, Путин, моряки, пожар, подлодки, Подводная лодка, Шойгу
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Колишній-східняк    04.07.2019, 11:15
Оценка:  0
Колишній-східняк
Да и кому какая разница, останется ли море Баренцевым или вновь станет морем лжи?!
SergioV    04.07.2019, 10:42
Оценка:  +2
SergioV
сколько можно мусолить эту тему? накрылись медным тазом, ну и хрен с ними.
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