Гибель моряков в РФ: названа основная причина ЧП

Основной причиной ЧП на глубоководном аппарате в Баренцевом море, в результате которого погибли 14 подводников, стал пожар в аккумуляторном отсеке. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу, сообщается на сайте Кремля в четверг, 4 июля.

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“Установлена основная причина происшествия - это пожар в аккумуляторном отсеке“, - сообщил Шойгу, добавив, что далее пожар “получил некое распространение“.