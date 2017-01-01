Почти 30 человек погибли при крушении судна в Карибском море

Рыбловецкое судно вышло в море в непогоду. На борту находилось 73 человек - 47 удалось спасти.

При крушения судна погибли не менее 27 человек Russian Look

В Карибском море затонуло рыболовецкое судно, на борту которого находилось 73 человек, на Deutsche Welle.

В результате крушения погибли по меньшей мере 27 человек, девять счтиются пропавшими без вести, удалось спасти 47 человек.

Представитель вооруженных сил Гондураса Хосе Доминго Меза заявил, что лодка отправилась на промысел в непогоду, что стало причиной ее крушения.

При этом он сообщил, что еще одно рыболовецкое судно пострадало за несколько часов до этого инцидента.

Напомним, в июне в результате крушения судна у берегов Индонезии погибли 19 человек.

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