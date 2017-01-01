Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Почти 30 человек погибли при крушении судна в Карибском море

Комментариев: 0
Рыбловецкое судно вышло в море в непогоду. На борту находилось 73 человек - 47 удалось спасти.
При крушения судна погибли не менее 27 человек
При крушения судна погибли не менее 27 человек
Russian Look

В Карибском море затонуло рыболовецкое судно, на борту которого находилось 73 человек, на Deutsche Welle.

 

В результате крушения погибли по меньшей мере 27 человек, девять счтиются пропавшими без вести, удалось спасти 47 человек.

Представитель вооруженных сил Гондураса Хосе Доминго Меза заявил, что лодка отправилась на промысел в непогоду, что стало причиной ее крушения.

При этом он сообщил, что еще одно рыболовецкое судно пострадало за несколько часов до этого инцидента.

Напомним, в июне в результате крушения судна у берегов Индонезии погибли 19 человек.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: рыбаки, судно, Карибское море, кораблекрушения
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь