Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Количество украинских заробитчан в Польше за 5 лет увеличилось в пять раз

Комментариев: 6
Украинцы в Польше, в основном, выполняют простую физическую работу
Украинцы в Польше, в основном, выполняют простую физическую работу
UBR.ua

Количество трудовых мигрантов из Украины в Польшу с 2014 года выросло в пять раз: с более 300 000 до примерно полутора миллионов.

Об этом в интервью Укринформу рассказала руководитель консульского отдела Посольства Украины в Польше Светлана Крыса.

Читай также: Польша внедряет новую миграционную политику

“Действительно, с начала 2014 года наблюдается резкое увеличение количества граждан Украины, которые находятся в Польше. Если до 2014 года их количество оценивалось примерно в 320 000, то сейчас, по неофициальным данным, это полтора миллиона человек “, - сообщила Светлана Крыса.

Она добавила, что по официальной статистике Управления по вопросам иностранцев Польши, на сегодня гражданам Украины выдано 196 тыс. разрешений на жительство.

Увеличение количества украинцев в Польше подтверждается и резким ростом количества консульских действий, совершенных консульским отделом в Варшаве. В частности, в 2014 году консулами в Варшаве было совершено почти 3500 консульских действий, а в 2018 году - это количество резко возросло почти до 18 000, то есть в пять раз.

Читай также: Чехия удвоила квоту на рабочие визы для украинцев

По словам консула, увеличение количества действий также наблюдается и в других украинских консульских учреждениях - в Кракове, Гданьске и Люблине. За нынешних полгода в Варшаве совершено уже 8,5 тыс. консульских действий, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чиновница сообщила, что наиболее популярной услугой среди украинцев в Польше сейчас является постановка на консульский учет, которая занимает 60% от общего количества всех действий в украинских консульствах. Это связано с введением в ноябре 2018 изменений в Таможенный кодекс Украины относительно порядка ввоза транспортных средств на иностранной регистрации на территорию Украины.

Читай также: Украина больше не является лидером трудовых миграций в Россию

“Сейчас процедура транзита отменена, осталась только процедура ввоза транспортных средств на иностранной регистрации в режиме временного ввоза. Право ввоза транспортного средства на 60 дней в течение года в Украине имеют только те граждане, которые являются владельцами легкового автомобиля и находятся на консульском учете. Поэтому основным консульским действием в Польше стал консульский учет“, - пояснила украинский дипломат.

Консул отметила, что украинцы в Польше, в основном, выполняют простую физическую работу, а именно: работают на строительстве и ремонтных работах, в транспортной сфере, сельском хозяйстве, сфере обслуживания, на производстве заводов и фабрик.

“Вообще сейчас, наверное, нет такой отрасли в Польше, где бы ни работали украинцы“, - отметила консул.

Читай также: В Эстонии украинцы лишили местных школьников работы на лето

Она добавила, что в Польше есть также небольшой процент граждан Украины, которые работают в сфере IT-технологий, в высших учебных заведениях, в сфере медобслуживания.

Как сообщалось в октябре 2018, в Эстонии количество украинских заробитчан за год выросло вдвое.

Поделись:
Теги: заробитчане, Польша, украинцы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
Хамон_и_Пармезан    04.07.2019, 12:43
Оценка:  0
Хамон_и_Пармезан
Может быть именно поэтому ВВП Украины неуклонно растёт??? Может быть имеется в виду ВВП на душу населения?
VSHIVANKA    04.07.2019, 12:37
Оценка:  0
VSHIVANKA
УКРОП В КЛУБНИКА, ЭТО СМЕШНО.....)))
НЕРАБЫ ХУЛЕ....)))
Людмил_А    04.07.2019, 12:32
Оценка:  +1
Людмил_А
бежит народ из цэЕвропы, готовы работать как рабы с утра до ночи без выходных, лишь бы подальше от европейских реформ барыги.
atos    04.07.2019, 12:29
Оценка:  +2
atos
Некуево так лохи себе поскакали, на некогда богатой и сытой Украине нету ни работы не оплаты, никуя))))
Осталась кучка недоёбков, для фекальных шествий, Гей-парадов и зигования, все кто смог и в адеквате уже уехали с этой помойки))))
Via_dolorosa    04.07.2019, 12:36
Оценка:  -2
Via_dolorosa
когда ж это Украина была богатой; они б и раньше ездили, просто сейчас начали больше принимать.
Хамон_и_Пармезан    04.07.2019, 12:45
Оценка:  0
Хамон_и_Пармезан
Я правильно понимаю, что по Вашему мнению Украина во все времена своего существования находилассь в именно таком анусе, в каком находится сейчас? Вы именно это имели в виду?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь