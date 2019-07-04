Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Еврокомиссар назвал сроки газовых переговоров

Комментариев: 2
Следующий раунд трехсторонних переговоров по транзиту российского газа состоятся в сентябре.
Еврокомиссар Марош Шефчович
Еврокомиссар Марош Шефчович

Газовые переговоры между Россией и Украиной при учатии Еврокомиссии возобновятся в сентябре. Об этом в четверг, 4 июля, выступая в Европарламенте заявил заместитель председателя ЕК Марош Шефчович, сообщает ТАСС.

"Я могу вас информировать, что трехсторонние переговоры по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией возобновятся уже в сентябре", - сказал он, обращаясь к евродепутатам.

Он подчеркнул, что сделает со своей стороны все, чтобы "транзит газа через Украину продолжился в долгосрочной перспективе".

"Я бы хотел подчеркнуть нашу полную поддержку Украине, мы продолжим наши усилия по поддержке урегулирования на основе минских соглашений. Это наш приоритет. Европейская комиссия повторит этот тезис на следующей неделе в Киеве на саммите ЕС - Украина", - сказал Шефчович.

Напомним, действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Два раунда переговоров результатов не дали. Каждая из сторон настаивает на своих условиях соглашения. В связи с этим Украина готовится к полной остановке транзита газа, но в ЕС уверены, что соглашения удастся достичь.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Украина, газ, Еврокомиссия, газовые контракты, транзит газа, газовые переговоры, газовая война, Еврокомиссар
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Nikolas_Adver    04.07.2019, 13:40
Оценка:  0
Nikolas_Adver
но в ЕС уверены, что соглашения удастся достичь.

конечно, если им надо, хохляндию так раком нагнут, что даже писдануть не сможет. "независимая и великая хохляндия" блять, сборище бандерлогов и обмылков задроченных
dimasvetik    04.07.2019, 14:04
Оценка:  -1
dimasvetik
ты поц конченный
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь