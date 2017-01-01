Косово запретило въезд всем чиновникам из Сербии

Приштина впервые пошла на такие действия в отношении Белгарада. В МИД Сербии назвали этот шаг Косово "беспрецедентным".

Власти Косово приняли решение закрыть въезд на свою территорию для всех чиновников из Сербии. Об этом в четверг, 4 июля, сообщила телерадиокомпания РТС.

По словам спикера МИД Косово Етлира Зуберая, такое решение было принято из-за "угроз для Косово со стороны Сербии, постоянной пропаганды и фейковых новостей, а также попыток спровоцировать гуманитарный кризис на севере страны".

Зуберай отметил, что сербское население Косово вынуждено закрывать свои предприятия именно через политические цели Белграда.

"Министерство иностранных дел не позволит ни одному чиновнику из Белграда посетить Косово и подобные ходатайства будут отклоняться, пока будет продолжаться такое поведение", – сказал он.

Отмечается, что Приштина впервые пошла на такие действия в отношении Сербии.

В свою очередь портал B92 сообщает, что глава МИД Сербии Ивица Дачич выразил возмущение таким шагом Косово и назвал его "беспрецедентным". По его словам, речь идет о нарушении всех цивилизационных норм, о чем ЕС и международное сообщество позорно умалчивают.

По словам Дачича, запрет Приштины изолирует сербское население от любого влияния из Белграда.

Ранее в июне стало известно, что Сербия готова ко вторжению в Косово, если международное сообщество не защитит проживающих там сербов.

В конце мая в Косово произошли столкновения сербов с полицией, после того, как местный спецназ арестовал в северных муниципалитетах региона 13 сербов, в основном офицеров полиции и таможенников, которых подозревают в коррупции и контрабанде оружия. Известно о применении огнестрельного оружия и раненых с обеих сторон.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet