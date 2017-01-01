Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Турции перевернулся автобус: более 40 пострадавших

Комментариев: 0
На место аварии были направлены спасатели и кареты скорой помощи. Пострадавшие доставлены в больницу.
Водитель автобуса не справился с управлением
Водитель автобуса не справился с управлением
CNN Turk

В Труции произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшим по маршруту Аксарай-Анкара. В аварии пострадал 41 человек, сообщает CNN Turk в четверг, 4 июля.

На место аварии были направлены спасатели и кареты скорой помощи. Пострадавшие доставлены в больницу. По предварительным данным, угрозы жизни пострадавших пассажиров нет.

По предварительным данным, авария, которая привела к опрокидыванию автобуса, произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.

Ранее в Нигерии взорвался бензовоз. В результате инцидента не менее 50 человек погибли и еще 70 были ранены.

А в Индии по меньшей мере 32 человек погибли и 17 были ранены при падении автобуса в ущелье в северном штате Джамму и Кашмир.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ДТП, Турция, авария, автобус, пострадавшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь