Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Польше за полтора года умерли почти 800 украинцев

Комментариев: 6
Больше всего смертей украинцев в Польше связано с состоянием здоровья – с сердечными и онкозаболеваниями.
Два украинца погибли в ДТП на дороге в польский Перемышль
Два украинца погибли в ДТП на дороге в польский Перемышль
nowiny24.pl

За последние полтора года на территории Польши умерли своей смертью или погибли 794 гражданина Украины. Такие данные озвучила руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса, сообщает Укринформ в четверг, 4 июля.

"По всей территории Польши в первом полугодии 2019 года умерло 255 граждан Украины, в 2018 году – 539 граждан", – сказала Крыса.

По ее словам, больше всего смертей украинцев в Польше связано с состоянием здоровья, в частности сердечными и онкозаболеваниями. Нередки случаи гибели в ДТП, бывают также смертельные случаи на производстве.

Напомним, в июне в Польше погибли четыре гражданина Украины – жители села в Ровенской области. По неизвестным причинам водитель Opel Astra не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

Также СМИ сообщали, что в лесополосе вблизи польского города Вонгровец нашли тело мертвого украинца. Работодатель не предоставил ему медицинскую помощь, а вывез в лес за 150 километров от места работы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, Польша, несчастные случаи, смерть, украинцы, погибли, погиб, несчастный случай, погибшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
Мыкола    04.07.2019, 17:29
Оценка:  +1
Мыкола
А как расхваливали галицаи на майдане в 91 году разделение СССР ! И то у нас выпускается в избытке , , и то, и то. Только теперь оказалось , что агитировали ради своих тупых интересов.Теперь украинцы , как подопытные кролики, мрут нещадно. Скоро будем вообще лишними в своей стране без своей земли
Boxerogos    04.07.2019, 17:03
Оценка:  -1
Boxerogos
Потрохосос,твой мозг так же мёртв как и 3 миллиона украинцев,умерших за последние 5 лет Пэрэмоги твоего боХа и воШдя!Аминь.
Via_dolorosa    04.07.2019, 17:11
Оценка:  -1
Via_dolorosa
От чего они умерли: огласите список причин смерти, голодомора и авио_бомбёжек всей страны не было. Может люди тупо замёрзли- так газ был все зимы. Что б вымерло 3 млн. человек должна быть очень серьёзная причина- типа гуманитарной катастрофы.
Via_dolorosa    04.07.2019, 16:59
Оценка:  -1
Via_dolorosa
Порошенко что их лично убил или может в лагерях померли; убыль идёт по причине старения нации и понятно что старики мрут, мы ведь не японцы которые до 90 лёгко доживают. Они и при яныке с ющём помирали- и смертность при порошенко уж точно не усилилась. Выехало в ЕС это да миллионная миграция.
Boxerogos    04.07.2019, 16:48
Оценка:  -3
Boxerogos
Да хер с той Польшей,холера пся крев!.В Украине за 1,5 года умерло больше миллиона человек!Вымирание нации в полном разгаре!Спасибо тебе Педя Пидоpoшенко!Твоя Пэрэмога не что иное как геноцид,хотя ты сам со своими подельниками озолотился!P.S.За 5 лет Пэрэмоги в Украине ушло из жизни более 3 миллионо
Boxerogos    04.07.2019, 16:50
Оценка:  -3
Boxerogos
в человек,а родилось менее 1,5 миллионов.И не все родившиеся доживут до 1 года.СВДС тоже небывалый.
Sergey Sergeevic    04.07.2019, 16:47
Оценка:  -2
Sergey Sergeevic
с рабами как с рабами...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь