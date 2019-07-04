В Польше за полтора года умерли почти 800 украинцев
За последние полтора года на территории Польши умерли своей смертью или погибли 794 гражданина Украины. Такие данные озвучила руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса, сообщает Укринформ в четверг, 4 июля.
"По всей территории Польши в первом полугодии 2019 года умерло 255 граждан Украины, в 2018 году – 539 граждан", – сказала Крыса.
По ее словам, больше всего смертей украинцев в Польше связано с состоянием здоровья, в частности сердечными и онкозаболеваниями. Нередки случаи гибели в ДТП, бывают также смертельные случаи на производстве.
Напомним, в июне в Польше погибли четыре гражданина Украины – жители села в Ровенской области. По неизвестным причинам водитель Opel Astra не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.
Также СМИ сообщали, что в лесополосе вблизи польского города Вонгровец нашли тело мертвого украинца. Работодатель не предоставил ему медицинскую помощь, а вывез в лес за 150 километров от места работы.
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