В Берлине горит крупнейший торговый центр

Речь идет о ТРЦ Dong Xuan Center, в котором расположены магазины с товарами из стран Азии.

Торговый центр Dong Xuan Center, в котором расположены магазины с товарами из стран Азии, загорелся в четверг в берлинском округе Лихтенберг, облако дыма видно за несколько километров, сообщило интернет-издание Focus Online.

Сначала по невыясненной причине загорелся расположенный рядом контейнер, затем пламя перекинулось на сам ТЦ. Сигнал о ЧП поступил на пульт пожарной службы. На месте работают 60 пожарных.

Ранее сообщалось, что в США сгорели девять миллионов литров виски. СМИ оценивают оценивает убытки компании Jim Beam в диапазоне от 90 до 300 миллионов долларов.