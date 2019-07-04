Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Берлине горит крупнейший торговый центр

Комментариев: 0
Речь идет о ТРЦ Dong Xuan Center, в котором расположены магазины с товарами из стран Азии.
Пожар в крупном торговом комплексе Don Xuang Center
Пожар в крупном торговом комплексе Don Xuang Center
соцсети

Торговый центр Dong Xuan Center, в котором расположены магазины с товарами из стран Азии, загорелся в четверг в берлинском округе Лихтенберг, облако дыма видно за несколько километров, сообщило интернет-издание Focus Online.

Сначала по невыясненной причине загорелся расположенный рядом контейнер, затем пламя перекинулось на сам ТЦ. Сигнал о ЧП поступил на пульт пожарной службы. На месте работают 60 пожарных.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lichtenberg / Berlin #fire #burning

Публикация от K (@konrad_bhai)

 
Ранее сообщалось, что в США сгорели девять миллионов литров виски. СМИ оценивают оценивает убытки компании Jim Beam в диапазоне от 90 до 300 миллионов долларов.
 
Поделись:
Теги: Германия, Берлин, пожар, торговый центр
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь