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Польша разыскивает свидетелей "геноцида со стороны ОУН-УПА"

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Польский Институт национальной памяти ищет потерпевших лиц и свидетелей "геноцида со стороны ОУН-УПА".
Польша объявила розыск свидетелей "геноцида" на Волыни
Польша объявила розыск свидетелей "геноцида" на Волыни
kurs.if.ua

Польский Институт национальной памяти объявил о поисках пострадавших лиц и свидетелей "геноцида, совершенного в период 1939-1945 гг. членами ОУН-УПА". Об этом сообщает пресс-служба посольства Польши в Украине.

Отмечается, что Комиссия по расследованию преступлений против польского народа (КРПпПН), отделение в Люблине, ведет расследование по делу "преступлений геноцида, совершаемых на территории Волынского воеводства в период 1939-1945 гг. членами ОУН-УПА и другими лицами-соучастниками".

Согласно сообщению, речь идет об убийствах нескольких десятков тысяч мужчин, женщин и детей польской национальности, физическом, психическом издевательстве над поляками, уничтожении или похищении их имущества, а также применении других репрессий и бесчеловечных поступков для создания условий жизни, которые несли угрозу их физического уничтожения, или заставляли покидать свои дома и бежать с территории Волынского воеводства, а также других форм нарушения прав человека.

"Мы обращаемся к потерпевшим, членам их семей, свидетелям и всем тем, кто владеет информацией на тему преступлений, в том числе к тем, у кого есть фотографии замученных, списки жертв или другая документация, которая может быть пригодной в расследовании, с призывом наладить контакт с указанной Комиссией", - сообщили в посольстве.

Напомним, послы Польши и Израиля выразили протест из-за открытия в Ивано-Франковске памятника Роману Шухевичу. Дипломаты утверждают, что командующий УПА якобы сыграл решающую роль в "массовых убийствах".

Ранее посол Израиля Йоэль Лион был шокирован тем, что Львовский облсовет объявил 2019 год – годом Степана Бандеры на Львовщине. Он призвал Украину не забывать о преступлениях, совершенных против украинских евреев.

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Теги: Украина, Польша, ОУН-УПА, геноцид, ОУН
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Woodbrother    04.07.2019, 18:33
Оценка:  0
Woodbrother
Польскому институту легче найти своих польских карателей из армии крайовой, которые совершали геноцид мирного населения Украины. Каратели польские все сидят у них под боком , увешанные орденами и медалями.
Boxerogos    04.07.2019, 18:28
Оценка:  -1
Boxerogos
Бог вам в помощь!
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