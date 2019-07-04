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Путин и Папа Римский обсудили Украину

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Президент РФ и Папа Римский Франциск общались около часа. Во время встречи они обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и в Украине.
Российский лидер и понтифик также уделили внимание вопросу межцерковных отношений
Российский лидер и понтифик также уделили внимание вопросу межцерковных отношений

Президент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине. Об этом говорится в официальном заявлении Службы печати Святого престола, распространенном в четверг, 4 июля, по итогам встречи, продлившейся более 50 минут в библиотеке Апостольского дворца.

"В ходе беседы затрагивались некоторые значимые вопросы жизни Римско-католической церкви в России, а также острые вопросы международной политики, включая ситуацию в Сирии, Венесуэле и Украине", - говорится в документе.

В нем также указывается, что "в ходе беседы, прошедшей в дружелюбной обстановке, стороны выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений, которые закреплены подписанием меморандума о сотрудничестве российских детских больниц с детской больницей Младенец Иисус", - сообщается в заявлении. Кроме того, на встрече были затронуты экологические проблемы.

Глава российского государства провел также переговоры с государственным секретарем Ватикана (главой правительства) кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по отношениям с государствами (глава МИД Ватикана) монсеньером Полом Ричардом Галлахером.

Прощаясь с Папой Франциском, Путин поблагодарил его "за уделенное время и интересную содержательную беседу".

Ранее сообщалось, что Папа Римский и Путин встретились в Ватикане. Беседа проходила в закрытом режиме. Отметим, что Путин опоздал на встречу с Папой Римским на один час.

 

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Теги: Украина, Путин, Папа Римский, Владимир Путин, Папа Римский Франциск I, папа Франциск
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Мухоморище    04.07.2019, 20:20
Оценка:  0
Мухоморище
Гундяй с тёлками на яхте кувыркается,Вова поехал к Папе Римскому грехи замаливать.
Hercules    04.07.2019, 20:27
Оценка:  -1
Hercules
Но заметь, что ни одного кугута с жовто-блакитной тряпкой во время кортежа Путини по Риму не вышло. Скоты продажные...
ВАТА_FUCK    04.07.2019, 20:28
Оценка:  -1
ВАТА_FUCK
Бес приехал на обряд экзорцизма!
Hercules    04.07.2019, 20:33
Оценка:  0
Hercules
А если не так? Руку себе отрубишь?
ВАТА_FUCK    04.07.2019, 20:34
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Дам тебе отсосать!
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