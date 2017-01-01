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Женщина впервые стала послом Саудовской Аравии

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Принцесса Рима стала первой женщиной в истории Саудовской Аравии, которая заняла столь высокий дипломатический пост.
Принцесса Рима бен Абдель Азиз Аль Сауд
Принцесса Рима бен Абдель Азиз Аль Сауд
Известия

Принцесса Рима бен Абдель Азиз Аль Сауд стала первой женщиной-послом в истории Саудовской Аравии; она будет представлять интересы страны в Вашингтоне, сообщает в четверг информагентство Anadolu.

"Для меня честь вручить сегодня верительные грамоты", - написала принцесса в своем Twitter.

Новый посол отметила, что рада начать работу в Вашингтоне с "прекрасной командой".

Указ о назначении Римы 16 апреля издал король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул Азиз Аль Сауд.

Ранее сообщалось, что саудовским женщинам разрешили самостоятельно выбирать способ родов. Отныне женщины в Саудовской Аравии будут принимать решения насчет кесарева сечения или естественных родов.

Напомним, ранее женщинам Саудовской Аравии разрешили работать нотариусами.

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Теги: Саудовская Аравия, женщина, посол, принцесса
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Источник: korrespondent.net

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