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В Калифорнии произошло мощное землетрясение

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Эпицентр землетрясения магнитудой 6,6 располагался в 18 км от города Риджкрест на глубине 9,7 км.
Землетрясение произошло в Калифорнии
Землетрясение произошло в Калифорнии
Getty Images
 
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на юге американского штата Калифорния в четверг, 4 июля, сообщает Геологическая служба США.
 
Эпицентр располагался в 18 км от города Риджкрест на глубине 9,7 км.
 
Спасатели отреагировали примерно на два десятка инцидентов, которые произошли после землетрясения. Это были запросы медицинской помощи, а также сообщения о пожарах.

У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение
 
Напомним, 18 июня землетрясение магнитудой 6,8 произошло на северо-востоке Японии. В результате пострадал 21 человек и вышло предупреждение о цунами.

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Теги: США, Калифорния, Землетрясения, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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