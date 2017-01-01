В Калифорнии произошло мощное землетрясение

Эпицентр землетрясения магнитудой 6,6 располагался в 18 км от города Риджкрест на глубине 9,7 км.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на юге американского штата Калифорния в четверг, 4 июля, сообщает Геологическая служба США.



Эпицентр располагался в 18 км от города Риджкрест на глубине 9,7 км.







У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение Спасатели отреагировали примерно на два десятка инцидентов, которые произошли после землетрясения. Это были запросы медицинской помощи, а также сообщения о пожарах.

Напомним, 18 июня землетрясение магнитудой 6,8 произошло на северо-востоке Японии. В результате пострадал 21 человек и вышло предупреждение о цунами.

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