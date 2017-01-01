Покойник "ожил" на похоронах в Индии

Мужчина неожиданно начал двигаться во время собственных похорон в индийском городе Лакхнау.



В индийском городе Лакхнау мужчину чуть не похоронили заживо, сообщает портал

В индийском городе Лакхнау мужчину чуть не похоронили заживо, сообщает портал NDTV

Индиец попал в аварию. Семья заплатила за его лечение 700 тысяч рупий, но врачи, как только у родственников закончились деньги, объявили, что пациент мертв. И передали его тело семье.



Во время похорон оказалось, что конечности мужчины двигаются. Родственники тут же вызвали врачей, но уже из другой клиники. Те констатировали, что мужчина жив, у него есть пульс и фиксируется давление.







Пьяный россиянин "ожил" в морге и пошел на свои поминки В настоящее время мужчина проходит лечение. Полиция же начала расследование действий врачей, которые объявили живого пациента мертвым.

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