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Покойник "ожил" на похоронах в Индии

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Мужчина неожиданно начал двигаться во время собственных похорон в индийском городе Лакхнау.
Индиец "ожил" на своих похоронах
Индиец "ожил" на своих похоронах
pixabay.com

В индийском городе Лакхнау мужчину чуть не похоронили заживо, сообщает портал NDTV.
 
Индиец попал в аварию. Семья заплатила за его лечение 700 тысяч рупий, но врачи, как только у родственников закончились деньги, объявили, что пациент мертв. И передали его тело семье.
 
Во время похорон оказалось, что конечности мужчины двигаются. Родственники тут же вызвали врачей, но уже из другой клиники. Те констатировали, что мужчина жив, у него есть пульс и фиксируется давление. 
 
В настоящее время мужчина проходит лечение. Полиция же начала расследование действий врачей, которые объявили живого пациента мертвым.

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Теги: Индия, Похороны, похорон, покойник
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Источник: korrespondent.net

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