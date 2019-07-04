Трамп отреагировал на мощное землетрясение в США

Президент подчеркнул, что он был оперативно проинформирован о землетрясении в южной части Калифорнии.



Президент США Дональд Трамп отреагировал на ситуации в штате Калифорния, где произошло землетрясение магнитудой 6,4.



"Получил полную информацию по землетрясению в Южной Калифорнии. Все, как представляется, в значительной степени находится под контролем", – написал американский лидер в Twitter.



Это самое сильное землетрясение в Калифорнии с 1994 года. Тогда подземный толчок магнитудой 6,7, привел к гибели 60 человек и массовым разрушениям.

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