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Трамп отреагировал на мощное землетрясение в США

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Президент подчеркнул, что он был оперативно проинформирован о землетрясении в южной части Калифорнии.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на ситуации в штате Калифорния, где произошло землетрясение магнитудой 6,4. 
 
"Получил полную информацию по землетрясению в Южной Калифорнии. Все, как представляется, в значительной степени находится под контролем", – написал американский лидер в Twitter.
 
Напомним, землетрясение магнитудой 6,4 произошло в четверг, 4 июля, на юге Калифорнии. После землетрясения было зарегистрировано, по меньшей мере, четыре крупных подземных толчка магнитудой 4,7, 3,5, 3,8 и 4,2.



Сильное землетрясение произошло у берегов Австралии
 
Это самое сильное землетрясение в Калифорнии с 1994 года. Тогда подземный толчок магнитудой 6,7, привел к гибели 60 человек и массовым разрушениям. 

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Теги: Калифорния, Землетрясения, видео, Трамп, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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