Трамп отреагировал на мощное землетрясение в США
Президент подчеркнул, что он был оперативно проинформирован о землетрясении в южной части Калифорнии.
Президент США Дональд Трамп отреагировал на ситуации в штате Калифорния, где произошло землетрясение магнитудой 6,4.
"Получил полную информацию по землетрясению в Южной Калифорнии. Все, как представляется, в значительной степени находится под контролем", – написал американский лидер в Twitter.
Напомним, землетрясение магнитудой 6,4 произошло в четверг, 4 июля, на юге Калифорнии. После землетрясения было зарегистрировано, по меньшей мере, четыре крупных подземных толчка магнитудой 4,7, 3,5, 3,8 и 4,2.
Сильное землетрясение произошло у берегов Австралии
My dads liquor store in Ridgecrest (11 miles from the earthquake) pic.twitter.com/4RC0mY3eha— Zomo (@zomo_abd) July 4, 2019
Сильное землетрясение произошло у берегов Австралии
Это самое сильное землетрясение в Калифорнии с 1994 года. Тогда подземный толчок магнитудой 6,7, привел к гибели 60 человек и массовым разрушениям.
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