Путин встретился с Берлускони

Российский президент провел короткую встречу с экс-премьер-министром Италии в римском аэропорту.



Президент России Владимир Путин встретился с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони в римском аэропорту Фьюмичино, сообщается на сайте Кремля в пятницу, 5 июля.

"Владимир Путин провел в римском аэропорту Фьюмичино краткую частную встречу с экс-председателем Совета министров Итальянской Республики Сильвио Берлускони", – говорится в сообщении.

Встреча прошла по окончании официального визита Путина в Италию.

Путин также встретился с президентом Италии Серджо Маттарелллой и премьер-министром страны Джузеппе Конте.

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