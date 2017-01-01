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Путин встретился с Берлускони

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Российский президент провел короткую встречу с экс-премьер-министром Италии в римском аэропорту.
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони

Президент России Владимир Путин встретился с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони в римском аэропорту Фьюмичино, сообщается на сайте Кремля в пятницу, 5 июля.
 
"Владимир Путин провел в римском аэропорту Фьюмичино краткую частную встречу с экс-председателем Совета министров Итальянской Республики Сильвио Берлускони", – говорится в сообщении. 
 
Встреча прошла по окончании официального визита Путина в Италию.
 
Напомним, во время визита президент России также посетил Ватикан, где провел переговоры с Папой Пимским Франциском. Путин и глава католической церкви обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и в Украине
 
Путин также встретился с президентом Италии Серджо Маттарелллой и премьер-министром страны Джузеппе Конте.

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Теги: Италия, Путин, Берлускони, Сильвио Берлускони
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Источник: korrespondent.net

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