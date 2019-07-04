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Флаг США сожгли на глазах у Трампа

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Активисты Революционной коммунистической партии выступали против призывали к "миру без США".

Возле Белого дома три человека сожгли американский флаг в День независимости США, в то время, как в здании находился президент Дональд Трамп, сообщает Washington Examiner.
 
Флаг сожгли три активиста Революционной коммунистической партии. Они сделали это ровно за час до того, как Трамп уехал, чтобы произнести речь у Мемориала Авраама Линкольна.
 
По данным издания, активисты выступали против Трампа и призывали к "миру без США". Один из них схватил горящий флаг после того, как он загорелся.
 
Злоумышленников задержали. Мужчинам предъявлено обвинение. По время задержания пострадали правоохранители.





Полиция Варшавы ищет причастных к сожжению флага ЕС

Напомним, в прошлом году во Львоской области арестовали мужчину, который сжег два флага Украины.

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Теги: США, видео, флаг, День Независимости, Трамп
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Источник: korrespondent.net

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