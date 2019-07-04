Флаг США сожгли на глазах у Трампа

Активисты Революционной коммунистической партии выступали против призывали к "миру без США".



Возле Белого дома три человека сожгли американский флаг в День независимости США, в то время, как в здании находился президент Дональд Трамп, сообщает Возле Белого дома три человека сожгли американский флаг в День независимости США, в то время, как в здании находился президент Дональд Трамп, сообщает Washington Examiner

Флаг сожгли три активиста Революционной коммунистической партии. Они сделали это ровно за час до того, как Трамп уехал, чтобы произнести речь у Мемориала Авраама Линкольна.

По данным издания, активисты выступали против Трампа и призывали к "миру без США". Один из них схватил горящий флаг после того, как он загорелся.

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