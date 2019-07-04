Флаг США сожгли на глазах у Трампа
Активисты Революционной коммунистической партии выступали против призывали к "миру без США".
Возле Белого дома три человека сожгли американский флаг в День независимости США, в то время, как в здании находился президент Дональд Трамп, сообщает Washington Examiner.
Флаг сожгли три активиста Революционной коммунистической партии. Они сделали это ровно за час до того, как Трамп уехал, чтобы произнести речь у Мемориала Авраама Линкольна.
По данным издания, активисты выступали против Трампа и призывали к "миру без США". Один из них схватил горящий флаг после того, как он загорелся.
Злоумышленников задержали. Мужчинам предъявлено обвинение. По время задержания пострадали правоохранители.
Полиция Варшавы ищет причастных к сожжению флага ЕС
Напомним, в прошлом году во Львоской области арестовали мужчину, который сжег два флага Украины.
Joey Johnson was just arrested by the Secret Service after burning an American flag outside the White House #FourthofJuly #SaluteToAmerica pic.twitter.com/eFbRn2dlhC— Steven Nelson (@stevennelson10) July 4, 2019
Полиция Варшавы ищет причастных к сожжению флага ЕС
Напомним, в прошлом году во Львоской области арестовали мужчину, который сжег два флага Украины.
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