Премьер ОАЭ будет судиться со сбежавшей женой

Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум подал в суд на свою супругу - принцессу Хайю бинт аль-Хусейн.

Эмир Дубая, премьер-министр ОАЭ Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум подал в суд на свою жену принцессу Хайю бинт аль-Хусейн, которая сбежала от него в Европу. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Слушания в Высоком суде назначены на 30 и 31 июля. Телеканалу подтвердили эти даты, однако отказались назвать стороны процесса

ABC уточняет, что 30 июля суд рассмотрит вопрос об опекунстве над двумя их детьми.



Хайя бинт аль-Хусейн является дочерью покойного короля Иордании Хусейна ибн Талала и сестрой нынешнего короля Абдаллы II. Принцесса получила высшее образование в колледже Оксфордского университета, занимается конным спортом. В 2000 году она была знаменосцем команды Иордании на Олимпиаде в Сиднее.

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