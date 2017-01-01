В Калифорнии из-за землетрясения ввели режим ЧС

В штате были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,4. Это землетрясение стало самым сильным в Калифорнии за последние 25 лет.

В Калифорнии произошло мощное землетрясение pixabay.com

Корреспондент