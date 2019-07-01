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Известный миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах

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Вертолет упал в Атлантический океан вскоре после взлета. В результате погибли семь человек, в том числе угольный магнат из США Крис Клайн.
На Багамах при крушении вертолета погибли семь человек
На Багамах при крушении вертолета погибли семь человек
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Семь человек погибли в результате крушения вертолета на Багамах, в том числе 61-летний угольный магнат и миллиардер из США Крис Клайн, сообщает BNO News.

Инцидент случился в четверг, 4 июля, неподалеку от самого северного острова Багамских островов. Вертолет упал в Атлантический океан вскоре после взлета.

По данным Associated Press, он направлялся в город Форт-Лодердейл в штате Флорида. На борту находилось семь человек, никто не выжил. Все погибшие были гражданами США.

 
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
 
Ранеее сообщалось, что вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке. Вертолет упал на крышу офисного небоскреба на Манхэттене. Жертвой крушения стал один человек.
 

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Теги: авиакатастрофа, смерть, вертолет, авария, миллиардер, Багамские острова
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Источник: korrespondent.net

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