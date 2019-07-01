Известный миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах

Вертолет упал в Атлантический океан вскоре после взлета. В результате погибли семь человек, в том числе угольный магнат из США Крис Клайн.

На Багамах при крушении вертолета погибли семь человек Enjourney

Семь человек погибли в результате крушения вертолета на Багамах, в том числе 61-летний угольный магнат и миллиардер из США Крис Клайн, сообщает BNO News.

Инцидент случился в четверг, 4 июля, неподалеку от самого северного острова Багамских островов. Вертолет упал в Атлантический океан вскоре после взлета.

По данным Associated Press, он направлялся в город Форт-Лодердейл в штате Флорида. На борту находилось семь человек, никто не выжил. Все погибшие были гражданами США.

BP | We confirm Cline’s daughter, David Jude, Delaney Wykle, two unidentified friends and an unidentified helicopter mechanic from Florida are among the victims.



Not one statement of the major air accident has been confirmed by any government agency. pic.twitter.com/ympkJDnlbi — Bahamas Press (@Bahamaspress) 5 июля 2019 г.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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