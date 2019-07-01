Известный миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах
Семь человек погибли в результате крушения вертолета на Багамах, в том числе 61-летний угольный магнат и миллиардер из США Крис Клайн, сообщает BNO News.
Инцидент случился в четверг, 4 июля, неподалеку от самого северного острова Багамских островов. Вертолет упал в Атлантический океан вскоре после взлета.
По данным Associated Press, он направлялся в город Форт-Лодердейл в штате Флорида. На борту находилось семь человек, никто не выжил. Все погибшие были гражданами США.
BP | We confirm Cline’s daughter, David Jude, Delaney Wykle, two unidentified friends and an unidentified helicopter mechanic from Florida are among the victims.— Bahamas Press (@Bahamaspress) 5 июля 2019 г.
Not one statement of the major air accident has been confirmed by any government agency. pic.twitter.com/ympkJDnlbi
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