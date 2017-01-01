В Москве избили ликвидатора аварии на ЧАЭС

Пострадавший госпитализирован.

Повод для конфликта был пустяковый rossaprimavera.ru

В метрополитене столицы Российской Федерации неизвестный избил ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС в московском метро.

Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова 4 июля, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

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"В средствах массовой информации выявлено сообщение о том, что молодой человек в московском метрополитене, используя малозначительный повод, избил мужчину — инвалида 1-й группы. По данному факту органами полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ ("Побои")", - сообщила Иванова.

По поручению руководства ГСУ, перед прокуратурой инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из полиции и передачи в столичный главк СК.

Ранее телеграм-каналы сообщали, что ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС случайно задел девушку, выходя из метро. Из-за этого молодой человек напал на него. Пострадавший госпитализирован.

Как сообщалось, в мае была названа причина смерти журналиста Сергея Доренко.