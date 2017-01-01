Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Москве избили ликвидатора аварии на ЧАЭС

Комментариев: 0
Пострадавший госпитализирован.
Повод для конфликта был пустяковый
Повод для конфликта был пустяковый
rossaprimavera.ru

В метрополитене столицы Российской Федерации неизвестный избил ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС в московском метро.

Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова 4 июля, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Читай также: Единоросс избил корреспондента "России 24"

"В средствах массовой информации выявлено сообщение о том, что молодой человек в московском метрополитене, используя малозначительный повод, избил мужчину — инвалида 1-й группы. По данному факту органами полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ ("Побои")", - сообщила Иванова.

По поручению руководства ГСУ, перед прокуратурой инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из полиции и передачи в столичный главк СК.

Ранее телеграм-каналы сообщали, что ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС случайно задел девушку, выходя из метро. Из-за этого молодой человек напал на него. Пострадавший госпитализирован.

Как сообщалось, в мае была названа причина смерти журналиста Сергея Доренко.

Поделись:
Теги: ликвидатор аварии на ЧАЭС, Москва, Россия, метро
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь