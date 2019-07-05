"Мой друг Владимир": Италия хочет помочь России избавиться от санкций

Премьер Италии расхвалил отношения с РФ и заверил, что Италия хочет помочь ЕС и России наладить отношения.

В Италии Путина назвали другом и обещали помочь со снятием санкций EPA/UPG

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Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте после встречи в Риме с президентом России Владимиром Путиным заявил о том, что Италия работает над отменой европейских санкций против РФ. Об этом со ссылкой на агентство ANSA пишет Zn.ua.

По его словам, Россия якобы может быть важной для решения региональных конфликтов. “Мы считаем, что санкции не являются самоцелью, мы считаем их временной мерой“, - отметил Конте.

“И Италия работает над созданием условий для преодоления этого состояния отношений между ЕС и Россией, который является плохим и для ЕС, и для России“, - заявил премьер Италии.

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По его словам, несмотря на сохранение ограничительных мер, отношения между двумя государствами в “прекрасном состоянии“. Итальянский премьер добавил, что Россия может играть ключевую роль в решении региональных конфликтов.

“Мы считаем, что Москва является неизбежным игроком для поиска решения основных региональных кризисов. Мы согласились с президентом Путиным, что эти решения должны быть политическими, чтобы быть устойчивыми“, - добавил Конте.

Говоря о войне на Донбассе, Путин, как обычно, переложил всю ответственность за решение ситуации на Украину. На это заявление Конте мягко возразил.

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“Когда президент Путин, мой друг Владимир, говорит, что не все зависит от России, он слишком скромный. Правда в том, что Россия может сыграть важную роль в разрешении этого спора“, - сказал премьер Италии.

Напомним, ранее олигарх Игорь Коломойский вновь заявил о "внутреннем гражданском конфликте" на Донбассе.