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"Мой друг Владимир": Италия хочет помочь России избавиться от санкций

Комментариев: 9
Премьер Италии расхвалил отношения с РФ и заверил, что Италия хочет помочь ЕС и России наладить отношения.
В Италии Путина назвали другом и обещали помочь со снятием санкций
В Италии Путина назвали другом и обещали помочь со снятием санкций
EPA/UPG

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Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте после встречи в Риме с президентом России Владимиром Путиным заявил о том, что Италия работает над отменой европейских санкций против РФ. Об этом со ссылкой на агентство ANSA пишет Zn.ua. 

По его словам, Россия якобы может быть важной для решения региональных конфликтов. “Мы считаем, что санкции не являются самоцелью, мы считаем их временной мерой“, - отметил Конте. 

“И Италия работает над созданием условий для преодоления этого состояния отношений между ЕС и Россией, который является плохим и для ЕС, и для России“, - заявил премьер Италии.

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По его словам, несмотря на сохранение ограничительных мер, отношения между двумя государствами в “прекрасном состоянии“. Итальянский премьер добавил, что Россия может играть ключевую роль в решении региональных конфликтов.

“Мы считаем, что Москва является неизбежным игроком для поиска решения основных региональных кризисов. Мы согласились с президентом Путиным, что эти решения должны быть политическими, чтобы быть устойчивыми“, - добавил Конте.

Говоря о войне на Донбассе, Путин, как обычно, переложил всю ответственность за решение ситуации на Украину. На это заявление Конте мягко возразил.

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“Когда президент Путин, мой друг Владимир, говорит, что не все зависит от России, он слишком скромный. Правда в том, что Россия может сыграть важную роль в разрешении этого спора“, - сказал премьер Италии.

Напомним, ранее олигарх Игорь Коломойский вновь заявил о "внутреннем гражданском конфликте" на Донбассе.

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Теги: Италия, РФ, санкции, Донбасс, война, Украина
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Комментариев (9)
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BROKER666    05.07.2019, 11:38
Оценка:  0
BROKER666
макарония - страна возрождающегося фашизьма, ордынский окурок - от рождения неофашизт
Максим    05.07.2019, 11:31
Оценка:  +1
Максим
Макаронники никогда принцыпами не выделялись особо.....
VSHIVANKA    05.07.2019, 11:30
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ЗРАДА ЗРАДНА ЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!!
Lyonya-Space    05.07.2019, 11:21
Оценка:  +2
Lyonya-Space
Да, заплыли жиром мозги европейских политиков...
Coюзник    05.07.2019, 11:11
Оценка:  0
Coюзник
Наверное уважаемый Джузеппе плохо знает историю своей страны ... раз называет своим "дружбаном" человека проповедующего сепаратизм. Наверное в Италии много лишних территорий
dimasvetik    05.07.2019, 11:10
Оценка:  0
dimasvetik
Чувствует раша что санкции разорвут ихним олигархам очечка.
Хамон_и_Пармезан    05.07.2019, 10:54
Оценка:  -1
Хамон_и_Пармезан
Что же это такое происходит, а?!
Как по итальянски будет "зрада"? Зрадиссимо?
Boxerogos    05.07.2019, 10:51
Оценка:  0
Boxerogos
Санкции должны работать.Когда же эти санкции не работают,к тому же нанося урон тем государствам,которые их инициировали,такие"санкции&q uot;-это выстрел себе в ногу и их необходимо отменять.
Хамон_и_Пармезан    05.07.2019, 10:56
Оценка:  -1
Хамон_и_Пармезан
Выстрел в ногу - не самый опасный. Настоящие санкционеры-экстемалы стреляют себе в голову. )))
Правда, без последствий - мозг так и не удалось задеть.
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