Врачи по ошибке сняли пациента с искусственного жизнеобеспечения

Мужчину неправильно опознали, и решение о снятии с искусственного обеспечения жизни приняла чужая ему семья. Теперь обе семьи подали в суд на больницу.

В больнице в Чикаго, США, доктора сняли пациента с искусственного жизнеобеспечения. Позже выяснилось, что мужчину неправильно опознали, и решение о снятии приняла чужая ему семья. Об этом сообщает CNN в пятницу, 5 июля.

Полиция в Чикаго, США, неправильно идентифицировала мужчину, найденного на улице обнаженным с травмами лица в конце апреля 2019 года. Его доставили в больницу в бессознательном состоянии, и уведомили его предполагаемых родственников - двух его сестер.

Женщины "продолжительно и несколько раз выражали сомнения" в том, что это действительно их брат, но в больнице их убеждали, что они не узнают его из-за его лицевых увечий, а также из-за нежелания смириться с тяжелой ситуацией.

Позже врачи сообщили, что мужчину нужно отключить от аппаратов искусственного обеспечения жизни, сестры согласились, и мужчина скончался 23 мая.

Тем не менее, когда сестры планировали похороны, их настоящий брат объявился целым и невредимым - он уезжал на загородную экскурсию. Умершего же мужчину позже идентифицировали как совсем другого человека, не имеющего отношения к этой семье.

Теперь обе семьи, пострадавшие в этой неразберихе, подают в суд на больницу и на полицию и требуют с обоих ответчиков по 50 тысяч долларов компенсации морального ущерба.

Напомним, ранее исследование показало, что из-за врачебной ошибки ежедневно умирает 30 украинцев.

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