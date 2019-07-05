Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Рим работает над отменой санкций против РФ - премьер Италии

Комментариев: 3
Санкции вредят и Евросоюзу, и России, считает Конте. Италия намерена добиться их отмены.
Dkflbvbh genbz b Loeptggt Rjznt
Dkflbvbh genbz b Loeptggt Rjznt

После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что Рим работает над отменой антироссийских санкций ЕС, пишет ANSA.

По его словам, санкции - это такое "состояние отношений", которое является плохим и для ЕС, и для России. Отношения между Италией и РФ он назвал прекрасными.

При этом Конте возразил Путину, который заявил, что вся ответственность за решение конфликта лежит на Украине. "Когда президент Путин, мой друг, говорит, что не все зависит от России, он слишком скромничает. На самом деле Россия может сыграть важную роль в разрешении этого спора", - подчеркнул итальянский премьер.

Как сообщалось, в ходе визита в Италию Путин встретился в римском аэропорту с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, а также побывал на аудиенции у Папы Римского Франциска, с которым, в том числе, говорил об Украине.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Италия, Путин, санкции, санкции против России
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
ВАТА_FUCK    05.07.2019, 11:46
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Кто еще вспоминал об Италии в последние годы кроме как в связи со скандалами с ЕС по вопросу беженцев и дефицита бюджета? А тут сразу сами себе солидными показались Греция показала пример как надавить на ЕС, итальянцы решили воспользоваться!
Da-Gabon    05.07.2019, 11:39
Оценка:  0
Da-Gabon
На миротворец гада!
dimasvetik    05.07.2019, 11:38
Оценка:  0
dimasvetik
на фото выражение путина говорит, ну европейцы теперь посмотрите как я могу нагнуть вашого колегу! он будет говорить все то что я ему скажу! Етого можно добится как сосия умеет, подложить сосийскую шлюху и снять на видео а потом шантажировать
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь