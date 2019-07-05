Отравление Скрипаля: В Лондоне в мусорнике нашли тысячи секретных документов - СМИ

Документы оказались из лаборатории, где исследовали яд "Новичок".

Информация в документах охватывает период с начала 1980-х по 2017 год dailystar.co.uk

Тысячи секретных документов из военной химической лаборатории Великобритании Портон-Даун случайно обнаружены в мусорном баке в Лондоне.

Об этом пишет Daily Star, передает “Укринформ“.

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“Секретные файлы о безопасности процедур в очень засекреченной химической лаборатории Великобритании были найдены в мусорном баке в Лондоне“, - говорится в сообщении.

По данным СМИ, речь идет о тысячах страниц, содержащих персональную информацию о работниках лаборатории, в частности детали об оружии охранников и пароли к компьютерам.

Информация охватывает период с начала 1980-х по 2017 год. По мнению экспертов в области разведки, такие документы являются “настоящей мечтой“ для международных террористов.

В Министерстве обороны Великобритании уже начали служебную проверку в связи с инцидентом.

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Британская лаборатория Портон-Даун является одним из самых засекреченных военных объектов в мире. В начале своей работы она исследовала химическое оружие, которое было задействовано во время Первой мировой войны.

В прошлом году в лаборатории идентифицировали нервно-паралитическое вещество “Новичок“, которое использовали при отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Как сообщалось, в марте 2018 года бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери.

Они пострадали в результате воздействия нервно-паралитического вещества Новичок и после длительно лечения вышли из комы и начали поправляться.

Великобритания уверена в причастности России к инциденту. Власти страны обвинили в отравлении Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова. Россия утверждает, что не имеет ничего общего с происшествием в Солсбери.