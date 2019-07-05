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В Вашингтоне прошел военный парад

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Дональд Трамп выступил с речью, которая продолжалась около 50 минут. Президент похвалил американскую военную мощь.
Военный парад в Вашингтоне
Военный парад в Вашингтоне

В Вашингтоне 4 июля впервые за 27 лет прошел военный парад по случаю Дня независимости, сообщает Reuters.

Парад открыл президент США Дональд Трамп. Он инициировал проведение парада, несмотря на обвинения в неоправданности таких государственных трат.

Трамп выступил с речью, которая продолжалась около 50 минут.

"Наша нация сегодня сильнее, чем когда-либо прежде. Сейчас она самая сильная", - сказал Трамп.

Президент похвалил американскую военную мощь, несмотря на то, что, как отмечает Reuters, сам избежал службы в армии во время войны во Вьетнаме.

"Мы чествуем нашу историю, наш народ и героев, которые с гордостью защищают наш флаг: смелые мужчины и женщины вооруженных сил Соединенных Штатов", - сказал Трамп.

"На протяжении более чем 65 лет ни одному вражескому ВВС не удавалось убить ни одного американского солдата. Потому что небеса принадлежат Соединенным Штатам Америки", - добавил он.

Cмотрите фотогалерею: В Вашингтоне прошел военный парад

 
Ранее сообщалось, что флаг США сожгли на глазах у Трампа. Активисты Революционной коммунистической партии выступали против призывали к "миру без США". 
 

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Теги: США, фото, парад, День Независимости, Вашингтон, Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
VSHIVANKA    05.07.2019, 15:39
Оценка:  -1
VSHIVANKA
СМЕШНОЙ ПАРАД....)))
РЖАВЫЕ СТАРЫЕ ТАНКИ, СРЕЗАНЫЕ ДУЛА, ЗАКЛЕЕНАЯ СКОТЧЕМ ОПТИКА И СМОТРОВЫЕ ЩЕЛИ....)))
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