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Мелания Трамп пришла на парад без нижнего белья

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Жена американского президента пришла на праздничный парад в честь Дня независимости США в белом облегающем платье, под которым явно читается отсутствие нижнего белья.
Мелания Трамп оконфузилась на военном параде
Мелания Трамп оконфузилась на военном параде

Дональд и Мелания Трамп приняли участие в военном параде в честь Дня независимости США. При этом первая леди пришла в белом облегающем платье, под которое решила не одевать на праздник нижнее белье. Об этом свидетельствуют фото с парада.

Отметим, что жену американского президента считают иконой стиля, поскольку она всегда появляется на публике в стильных нарядах.

 
Ранее сообщалось, что сеть удивила обувь жены Зеленского в Канаде. Первая леди прибыла в аэропорт Торонто в босоножках. При этом деловой дресс-код не допускает открытой женской обуви.
 

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Теги: США, фото, парад, нижнее белье, Мелания Трамп
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Источник: korrespondent.net

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