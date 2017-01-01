Жена американского президента пришла на праздничный парад в честь Дня независимости США в белом облегающем платье, под которым явно читается отсутствие нижнего белья.

Дональд и Мелания Трамп приняли участие в военном параде в честь Дня независимости США. При этом первая леди пришла в белом облегающем платье, под которое решила не одевать на праздник нижнее белье. Об этом свидетельствуют фото с парада.

Отметим, что жену американского президента считают иконой стиля, поскольку она всегда появляется на публике в стильных нарядах.

Cмотрите фотогалерею: Мелания Трамп пришла на парад без нижнего белья

Ранее сообщалось, что сеть удивила обувь жены Зеленского в Канаде . Первая леди прибыла в аэропорт Торонто в босоножках. При этом деловой дресс-код не допускает открытой женской обуви.

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