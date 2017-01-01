Иран пригрозил захватить танкер Великобритании

Задержание супертанкера Grace 1 в Гибралтаре вызвало бурное возмущение у иранских властей.

Иран требует немедленного освобождения танкера с нефтью, задержанного Великобританией в Гибралтарском проливе. Об этом накануне заявил высокопоставленный командир иранского элитного Корпуса стражей Исламской Революции Мохсен Резаи.

Он предупредил, что в случае, если задержанное судно не будет освобождено, то «долгом» Тегерана будет захватить британский танкер.

"Если Великобритания не освободит иранский нефтяной танкер, то долг иранских властей – захватить британский нефтяной танкер", – написал Резаи в Твиттере.

Накануне в четверг стало известно, что полиция и таможенные службы Гибралтара задержали супертанкер Grace 1 по подозрению в незаконных поставках нефти в Сирию. Также СМИ сообщали, что танкер вез нефть из Ирана, взятую на борт в середине апреля.

Вечером в тот же день МИД Ирана выразил решительный протест послу Великобритании в связи с задержанием танкера.

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