Трамп заявил о захвате американцами аэропортов в 18 веке

Глава государства рассказал об истории получения независимости США в 18 веке, отметив, что армия захватывала аэропорты, при том, что авиаперелеты в стране начались только в 20 веке.

Президент США Дональд Трамп в своей речи на военном параде ко Дню независимости допустил грубую историческую ошибку, заявив, что армия "захватила аэропорты" англичан во время войны за независимость Америки в конце 1700-х годов. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что в этот раз Трамп отступил от своего "обычного стиля бессвязных, импровизированных речей, в которых меняет темы с большой скоростью".

"Трамп озвучил удивительно написанный сценарий адрес, в котором изложил историю Дня независимости, американские достижения в различных областях, а затем воздал должное каждому роду войск по очереди", - пишет издание.

В частности, Трамп сказал: "В июне 1775 года Континентальный конгресс создал объединенную армию из революционных сил… Наша армия покорила воздух, она разрушила крепостные валы, захватила аэропорты, сделала все, что должна была сделать…".

Между тем, общеизвестно, что авиаперелеты в США начались только в начале 1900-х годов. Считается, что братья Райт осуществили полет первого в мире самолета в 1903 году.

Как сообщалось, 4 июля в Вашингтоне впервые за 27 лет прошел военный парад по случаю Дня независимости США. При этом первая леди страны Меланья Трамп появилась на параде без нижнего белья.

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