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В Польше на нелегальной сигаретной фабрике задержали 12 украинцев

Комментариев: 1
Правоохранили изъяли более 6 млн штук сигарет и две тонны табака, ориентировочной стоимостью 1,3 млн долларов.
В Польше на нелегальной сигаретной фабрике задержали 12 украинцев
© cbsp.policja.pl
Фото 1/9
  • В Польше силовики разоблачили нелегальную сигаретную фабрику
  • В Польше силовики разоблачили нелегальную сигаретную фабрику
  • В Польше силовики разоблачили нелегальную сигаретную фабрику
  • В Польше силовики разоблачили нелегальную сигаретную фабрику
  • В Польше силовики разоблачили нелегальную сигаретную фабрику
  • В Польше силовики разоблачили нелегальную сигаретную фабрику
  • В Польше силовики разоблачили нелегальную сигаретную фабрику
  • В Польше силовики разоблачили нелегальную сигаретную фабрику
  • В Польше силовики разоблачили нелегальную сигаретную фабрику
В Польше на нелегальной сигаретной фабрике задержали 12 украинцев
В Польше силовики разоблачили нелегальную сигаретную фабрику
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В Силезском воеводстве Польши обнаружена незаконная фабрика по производству сигарет. Правоохранители задержали двух поляков и 12 граждан Украины.

Об этом сообщает Центральное бюро расследований полиции Польши.

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Операцию по ликвидации незаконного цеха в городе Пекары Шленск провели в понедельник. Мероприятия были осуществлены на основании информации нидерландской налоговой службы, а всю операцию координировал Европол.

Правоохранили изъяли более 6 млн штук сигарет и две тонны табака, ориентировочной стоимостью 5 млн злотых (1,3 млн долларов – ред.)

Известно, что незаконная деятельность продолжалась с 2018 года. Сигареты вывозили из Польши и продавали в других странах ЕС под видом одной из известных иностранных марок.

Как сообщалось, количество украинских заробитчан в Польше за 5 лет увеличилось в пять раз.

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Теги: Украина, Польша, нелегалы, сигарета, сигареты, украинцы, фабрика
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Комментариев (1)
hyerwwser    05.07.2019, 16:38
Оценка:  0
hyerwwser
Депортация и занесение данных этих преступников в"черный список"неизбежны.
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