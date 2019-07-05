Правоохранили изъяли более 6 млн штук сигарет и две тонны табака, ориентировочной стоимостью 1,3 млн долларов.

В Польше на нелегальной сигаретной фабрике задержали 12 украинцев

На весь экран Свернуть

В Польше на нелегальной сигаретной фабрике задержали 12 украинцев

В Силезском воеводстве Польши обнаружена незаконная фабрика по производству сигарет. Правоохранители задержали двух поляков и 12 граждан Украины.

Об этом сообщает Центральное бюро расследований полиции Польши.

Читай также: Контрабанда сигарет: Крупнейшую банду разоблачили совместно с британскими силовиками

Операцию по ликвидации незаконного цеха в городе Пекары Шленск провели в понедельник. Мероприятия были осуществлены на основании информации нидерландской налоговой службы, а всю операцию координировал Европол.

Правоохранили изъяли более 6 млн штук сигарет и две тонны табака, ориентировочной стоимостью 5 млн злотых (1,3 млн долларов – ред.)

Известно, что незаконная деятельность продолжалась с 2018 года. Сигареты вывозили из Польши и продавали в других странах ЕС под видом одной из известных иностранных марок.

Как сообщалось, количество украинских заробитчан в Польше за 5 лет увеличилось в пять раз.