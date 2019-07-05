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Папа Римский: Украина ранена "гибридным" конфликтом

Комментариев: 2
Глава Католической Церкви встретился с предстоятелем УГКЦ Святославом Шевчуком, членами Постоянного синода и митрополитами Украинской Греко-Католической церкви.
Папа Франциск встретился с Синодом УГКЦ
Папа Франциск встретился с Синодом УГКЦ
vaticannews.va

Папа Римский Франциск заявил, что Украина ранены "гибридным" конфликтом, в который также пытаются втянуть религиозный аспект. Об этом он сказал в пятницу, 5 июля, выступая перед митрополитами УГКЦ, которые приехали по его приглашению в Ваиткан. Текст обращения главы Католической церкви приводит Vatican news.

"Украина длительное время переживает тяжелую и деликатную ситуацию, более пяти лет она ранена конфликтом, который многие называют "гибридным", и который состоит из военных действий, в которых ответственные маскируются; конфликтом, в котором слабые и маленькие платят самую высокую цену; конфликтом, отягощенным пропагандистскими фальсификациями и разнородными манипуляциями, а также попытками втянуть религиозный аспект", - сказал Папа Франциск.

Он также подчеркнул свою близость украинцам.

"Ношу вас в своем сердце и молюсь за вас, дорогие братья украинцы", - отметил понтифик.

Говоря сложном положении Украины, Папа отметил, что главной задачей церкви перед лицом ситуаций, вызванных конфликтами, является давать свидетельство христианской надежды.

 

 

Напомним, накануне Папа Римский встретился с президентом РФ Путиным. В ходе часовой беседы речь шла о мировых конфликтах, в частности - в Украине, Сирии и Венесуэле. Отмечалось, что Путин опоздал на встречу с Папой Римским на один час.

Как сообщалось, Понтифик пригласил на встречу предстоятеля Укринской Греко-Католической Церкви, членов Постоянного Синода и митрополитов еще в мае.

 

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Теги: конфликт, Папа Римский, католичество, УГКЦ, Папа Римский Франциск I, РКЦ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Lyonya-Space    05.07.2019, 17:19
Оценка:  +2
Lyonya-Space
Раша боты, а ну все сюда!
У вас яд и дерьмо ещё остались?
trexxoll    05.07.2019, 17:17
Оценка:  -3
trexxoll
Скорее ранена"майданом мозга".
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