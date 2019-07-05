Папа Римский: Украина ранена "гибридным" конфликтом

Глава Католической Церкви встретился с предстоятелем УГКЦ Святославом Шевчуком, членами Постоянного синода и митрополитами Украинской Греко-Католической церкви.

Папа Римский Франциск заявил, что Украина ранены "гибридным" конфликтом, в который также пытаются втянуть религиозный аспект. Об этом он сказал в пятницу, 5 июля, выступая перед митрополитами УГКЦ, которые приехали по его приглашению в Ваиткан. Текст обращения главы Католической церкви приводит Vatican news.

"Украина длительное время переживает тяжелую и деликатную ситуацию, более пяти лет она ранена конфликтом, который многие называют "гибридным", и который состоит из военных действий, в которых ответственные маскируются; конфликтом, в котором слабые и маленькие платят самую высокую цену; конфликтом, отягощенным пропагандистскими фальсификациями и разнородными манипуляциями, а также попытками втянуть религиозный аспект", - сказал Папа Франциск.

Он также подчеркнул свою близость украинцам.

"Ношу вас в своем сердце и молюсь за вас, дорогие братья украинцы", - отметил понтифик.

Говоря сложном положении Украины, Папа отметил, что главной задачей церкви перед лицом ситуаций, вызванных конфликтами, является давать свидетельство христианской надежды.

Напомним, накануне Папа Римский встретился с президентом РФ Путиным. В ходе часовой беседы речь шла о мировых конфликтах, в частности - в Украине, Сирии и Венесуэле. Отмечалось, что Путин опоздал на встречу с Папой Римским на один час.

Как сообщалось, Понтифик пригласил на встречу предстоятеля Укринской Греко-Католической Церкви, членов Постоянного Синода и митрополитов еще в мае.

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