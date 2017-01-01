Совбез ООН принял заявление по Ливии

Стороны конфликта в Ливии должны вернуться к урегулированию ситуации под егидой ООН, говорится в заявлении.

Совбез ООН призвал все стороны конфликта в Ливии к деэскалации и возвращению к процессу политического урегулирования под эгидой организации. Об этом говорится в заявлении СБ ООН.

"Члены Совета Безопасности подчеркнули необходимость срочной деэскалации ситуации и прекращения огня всеми сторонами", - говорится в документе.

Кроме того, Совбез "призвал все стороны незамедлительно вернуться к политическому урегулированию под эгидой ООН и вновь заявил о своей полной поддержке лидирующей роли в этом процессе спецпредставителя генсекретаря ООН Гассана Саламе".

"Прочный мир и стабильность придут в Ливию только посредством политического решения", - говорится в заявлении.

Члены Совбеза осудили нападение на центр размещения мигрантов вблизи Триполи 2 июля, в результате которого погибли 53 человека и более 130 были ранены.

"Совет Безопасности подчеркнул важность суверенитета, независимости и территориальной целостности Ливии и призвал все государства-члены не вмешиваться в конфликт" и не принимать меры, которые его усугубляют, отмечается в заявлении для прессы.

Как сообщалось, 3 июля Совбез ООН на экстренном заседании в закрытом формате не смог принять совместную резолюцию, осуждающую авианалет на лагерь беженцев неподалеку Триполи. Резолюцию заблокировали США.

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